公民素養調查 台灣學生名列世界第二！

2017-11-07 20:08

〔記者吳柏緯／台北報導〕由國際教育成就評鑑協會主持的「2016國際公民教育與素養調查計畫」（ICCS2016），今天公布調查結果，台灣學生的公民素養在全球28個參與測驗國家中名列第二，僅次於丹麥，在性別平權、族群平權等議題表現亮眼。

全國28國參與測驗 僅次於丹麥

國際公民教育與素養調查計畫從1971年開始執行，是目前全球規模最大的公民素養及公民教育的研究計劃。台灣於2009年首度參與調查，2016年則是第二次。台灣與比利時布魯塞爾總部同步，於台灣時間7日晚間公開初步評比結果。

2016年的調查，全球28國參與，施測學生達9萬4000人。台灣共有150所國中，總計4436名學生參加評比。調查結果顯示，台灣學生的公民認知的平均分數為581分，高於國際平均直517分，總排名第二，僅次於丹麥。與2009年所做的前一次調查時，名次從第四名提升到第二名；得分也從559分成長到581分。

計畫主持人，台師大教授劉美慧指出，這次的調查顯示，台灣學生對於性別平權的支持度高於國際平均值和丹麥並列第二，女學生比男學生更支持性別平權，這與國內落實性別平等教育有很大的關連；對於族群平權的支持度排名國際第一，顯著高於許多歐洲民主國家。

進一步分析對於組織的信任度，台灣學生對於政府、媒體的信任度皆低於國際平均值；不過對於對立法院、法院、政黨的信任度則高於國際平均值。

女生公民認知成就 國際第一名

就國際整體表現來看，女學生的公民認知顯著優於男學生，台灣也有相同的表現趨勢，台灣女生公民認知成就為國際排名第一，男生國際排名第二。