醫訊》30出頭就洗腎 他拍短片提醒病友「3應」

蔡姓病友（右二）編導短劇及影片，宣導病人安全知識。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-04 12:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為提升病人安全，台中榮總與康善基金會共同推出「病人安全，我會應」短劇與短片，由蔡姓洗腎病友擔任編導，20幾歲時罹患腎病，卻不聽醫囑、不接時吃藥，年僅30歲出頭就得開始洗腎人生，特別將自身經驗拍成戲劇，提醒病人就醫記得要響應、回應及反應，保謢自己健康，也能減醫療糾紛。

蔡姓病友原是劇團演員，綽號橘子的他在20幾歲就罹患腎病，卻自認年輕、身體好，忙於工作，雖然有就醫，卻不聽醫囑按時服藥，總是沒空吃、忘了吃，結果病情惡化，腎竭竭，得提早洗腎，讓他後悔也來不及，只能中斷最愛的演員生涯，開始洗腎人生，現在從事業務員工作。

橘子說，經常就醫洗腎時發現許多病友就醫時，面臨疾病問題和自身症狀，常常不知道如何說、不好意思講，也不曉得該怎麼用藥，帶著滿肚子疑問回家，結果不吃藥、亂吃藥，甚至把全部的藥都吃光了，回診時也不會向醫護人員反映，結果病情惡化，也有人像他一樣得洗腎。

橘子說，許多人對於病情和疑問不會講，結果就是害到自己，這次響應「病人安全，我會應活動」編導「有應嬤」短劇及「特務零零應」影片，希望以輕鬆恢諧的戲劇，告訴病人就醫時一定要及時反應身體症狀及問題。

台中榮總指出，病人安全包括要會「響應」、「回應」和「反應」，響應是響應參與醫院舉辦的病人安全活動；回應醫護人員的問題，拿藥或做檢查、治療，當醫護人員詢問姓名及相關問題，主動回應，確保安全；以及主動反應自己或家人的特殊健康狀況、任何關於治療或用藥的疑問。