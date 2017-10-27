2000歲的人生閱歷 埔里紙教堂長青繪畫班秀成果

埔里桃米、魚池內加道長青繪畫班長輩舉行成果展。（記者佟振國攝）

2017-10-27 16:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮桃米生態村紙教堂「流」藝廊，今舉行「畫筆下的魔法師」長青繪畫成果展，結合埔里桃米、魚池內加道長青繪畫班及愚人之友基金會長青健康活力站，30餘位合計超過2000歲的阿公阿嬤，開心畫出自己的人生經歷，享受創作的樂趣。

新故鄉文教基金會為了激發社區長輩在藝術創作上的興趣與才能，同時透過繪畫創作釋放壓力，重拾歡樂自信，13年前開辦桃米長青繪畫班，陸續又在魚池內加道社區成立繪畫班，讓阿公阿嬤當起素人畫家，有人一畫就是13年不墜。

紙教堂「流」藝廊今舉辦「畫筆下的魔法師」長青繪畫成果展，除了桃米、內加道繪畫班，還有愚人之友基金會長青健康活力站總計32位長輩，年紀逾2000歲，其中桂鶯阿嬤13年來從不缺席，是桃米班最資深的班員，從健步如飛到仰賴輪椅代步，雖然身體大不如前，還曾經上課到一半昏倒掛急診，出院後繼續畫，也讓一路陪伴的指導老師廖珮如相當欽佩。

在內加道繪畫班擔任指導老師陳立也說，阿公阿嬤們對繪畫的熱情無人能比，之前颱風來襲，南投縣放颱風假，長輩都認為風雨不大，還打電話要求老師趕快來上課，也讓他不敢懈怠。

幾年前在中潭公路遭遇重大車禍的張雪娥，在傷勢好轉後又重拾畫筆，這次展出180公分大幅人像畫作，宛如生命的小縮影，將早年的工作、舊居生活點滴全部畫進作品中，道出生命的精彩。

新故鄉基金會董事長廖嘉展表示，長青繪畫班員也有夫妻檔、姊妹花一起來參加，從畏懼到大膽塗鴉，從容享受創作樂趣，也畫出快樂的老年生活。