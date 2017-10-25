天哪！我也是醉了....石虎竟然現身雪山？

疑似石虎的貓科動物出現在海拔3886米的雪山，並被山友拍到照片PO圖，引起網友們驚豔與熱烈討論。（山友唐志豪提供）

2017-10-25 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕最近疑似石虎的貓科動物出現在海拔3886公尺的雪山頂，並被山友拍到照片PO圖，引起網友們驚豔與熱烈討論，由於牠只留背後身影，因此身分成謎，有人說是石虎，有人說台灣雲豹，也有人認為是山貓、流浪貓….。

山友唐志豪受訪說，這隻貓科動物是在10/23（週一）早上06:41看見的。當時他與伙伴們已經爬上雪山主峰，且攻頂後下山，回程走到之形步道的枯萎圓柏下方，看見這類似貓的動物。「牠」見到山友隨即動作敏捷的竄入低矮樹叢中。

雪山之「貓」的現身，引發山友們議論紛紛，牠是何種動物？有人因牠頗為壯碩直覺就是石虎或雲豹，更有人說是會抓山老鼠的山貓或北原山貓，較多人猜測是被放逐、放生到高山的家貓，或武陵農場、露營區走失的土貓、流浪貓，山友Jian-lin Wu說，去年九月曾在七卡山莊遇到這隻貓，但沒有詳細說明結果。

吳姓山友說，曾在合歡山上看到貓，當時就很驚訝了，如今雪山竟然還會看到，許多網友以「太扯了」、「難得」、「太誇張了」、「有違和感」…來形容牠的出現。網友劉國鎮 認為這是該地區的生態浩劫啊！只要會動的小動物，所有的鳥類、昆蟲都是盤中飧，網友蔡良賓說： 貓的野性很大，千萬不要成為族群 ，不然一些原生種小動物慘了！澳洲就是活生生的例子。因此山友在臉書上呼籲，登雪山若有看到這隻貓科動物，不要讓牠繼續流浪、狩獵了，把牠帶下山，但又擔心牠野性難料，會不會傷人？

對石虎略有研究的山友說，石虎目前只分布在苗栗、南投、彰化、台中一帶低海拔丘陵地，也是台灣目前僅剩的原生貓科動物，不可能跑到那麼遠的百岳高山地區，加上野生動物敏感度相當高，以及數量稀少，光架設自動照相機要拍牠就已經不容易，且外型特徵差異明顯不同，是家貓無誤。

擔心雪山自然生態受破壞的山友認為，強調就算是「貓與狗在台灣生態上屬於外來種」，且都具有狩獵的本能，尤其貓會玩獵物，並非出於飢餓去獵食，高山本屬於環境恢復力與物種多樣性較低的地方，覺得出現在國家公園真的很誇張，主管機關有必要正視牠的存在。