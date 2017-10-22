額頭刺青「臺灣」老外現身說話了...

羅翰的額頭刺上臺灣二字。（記者葛祐豪攝）

2017-10-22 21:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕電影「醉後大丈夫」台灣版的老外，其實有個中文名字叫羅翰，來台已12年，他透露妻子家庭是228受害者，因此他支持台灣獨立，但也坦承 「愛台灣有很多方法，其實不需要刺在額頭上。」

羅翰日前酒醉後，要求刺青師傅在他2230454刺上「臺灣」二字，清醒後嚇了一大跳，希望有人幫他去除刺青，引起網友熱議。

羅翰現年32歲的，英文名叫PAUL，他是英國人，來台已12年，也娶了台灣老婆，目前在高雄市鹽埕區開了一間小酒吧，賣傳統英式早餐與各國啤酒，還兼教英文。

記者晚間專訪羅翰，他表示20歲時到澳洲旅遊，結識來自台灣的老婆，後來就來台灣教英文，6年前兩人結婚，羅翰透露，他目前是雙重國籍，也擁有台灣籍。

羅翰強調：「我住在台灣，我是新台灣人，不是中國人，以後我的小孩也是台灣人，不是中國人，也不是ROC（中華民國）的人。」

羅翰的政治傾向受到太太影響很大，他透露，太太的祖父輩在228事件中，成了失蹤者，也是228受害者，因此他支持台灣獨立，但他也坦承 「愛台灣有很多方法，其實不需要刺在額頭上。」

羅翰說，他是英國人，但不喜歡英國，天氣冷、物價貴、人們也比較冷淡；相反的，台灣天氣好、物價低、人民友善，他喜歡住在這裡，對於這次惹出的風波，他感到無奈，強調一切都是喝酒惹的禍。

記者問他以後還會喝得爛醉嗎？羅翰說，他本來就很少喝酒，大概3、4個月才會有一次喝多點，沒想到這次就發生糗事，他感到抱歉。

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