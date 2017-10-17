解決淹水！桃市整治埔心溪 蘆竹段拓寬河道

市府執行「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」河道要拓寬到25公尺。（記者陳昀攝）

2017-10-17 18:10

［記者陳昀／桃園報導］為解決大雨造成的淹水問題，桃園市政府水務局檢討埔心溪整治計畫，其中「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」今天開工，要將這段長1.2公里的河道拓寬至25公尺，預計108年5月完工，解決蘆竹區新莊里、大竹里、宏竹里淹水問題。

鄭文燦指出，埔心溪流經內壢、八德，經中福再到大竹、大園，流域廣，且行經桃園國際機場，有必要提高防洪等級；過去溪流整治計畫都是小段式進行，效果不彰，市府整體性檢討埔心溪整治計畫後，要改善埔心溪容量不足、溪流較彎的問題，並整治支渠。

鄭文燦指出，這次拓寬工程總預算1.05億元，要將長度1.2公里的河道，再拓寬5公尺，寬度將達25公尺，除了加高護岸，還要設置防汛道路改善交通，預計108年5月完工。

他說，今年市府總共投入約2.6億元工程經費，辦理包括「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「福德橋至黃厝橋治理工程」、「後厝支線匯流處護岸加高」、「埔心溪呂厝橋上游至高鐵橋排水路改善工程」等改善工程，預計改善面積達86公頃，提升埔心溪的防洪等級。

桃園市水務局長劉振宇表示，市府將向中央爭取「流域綜合計畫」及「前瞻基礎建設計畫」經費共10.87億元，進行埔心溪主流河道共3處的治理工程，包括「航空城機場之周邊排水埔心溪改善計畫」、「埔心溪呂厝橋下游排水路改善工程」、「埔心溪大新二號橋、西勢橋、無名橋改建工程」，預計改善河段可達5.22公里長。