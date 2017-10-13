高醫大校友齊聚 質疑教育部包庇違法董事

多名高雄醫學大學的校友13日至教育部前舉行記者會，抗議教育部包庇董事會違法濫權，並呼籲教育部遵照監察院糾正的指示，糾正高醫大董事會違反大學大學法與私校法的作為。（記者黃耀徵攝）

2017-10-13 10:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕高雄醫學大學董事會長期介入校務管理，遭校長、師生及眾多校友群起反彈，紛爭情況1年多來變本加厲，使校友忍無可忍，今天衝到教育部門口，高舉布條質疑教育部包庇違法董事會，控訴陳啟川家族把持學校，要求官方解散董事會，否則不排除更激烈的抗爭。

高醫轉型正義促進會、高醫大校友陳永興痛批，高醫大董事會長期違法，企圖竄改校史、更換創辦人、更換附設醫院名稱，還涉嫌違法介入醫院採購及學校人事，如跳過學校程序，擅自跟外部廠商簽約，最近更黑箱成立校長遴選程序，種種做法都影響大學自主與民主程序。

陳永興控，校友與支持的師生早在1年多前，就針對各種情況向教育部陳情3次，但都未見教育部積極作為，直到8月15日監察院糾正教育部，詳列8大項內容，但糾正至今也2個月，都仍未見教育部高教司有任何動靜，強烈懷疑官方包庇校董會。

教育部高教司副司長朱俊彰澄清，針對各種檢舉高醫大董事會的事項，都有查核並去文處置，如去年該董事會通過校長聘任辦法，其中有違反大學法的事項，就去函明確指出違法項目，要求該辦法不得執行，但監察院可能認為教育部動作太慢，才發起糾正。

朱俊彰說，這段期間官方並非無作為，但董事會相關作為是否真的違反大學法、私校法等，仍需專家學者詳細評估，已在9月26日成立專案小組，針對最近的事證進行調查，幾個月內就會有結果，不會拖到半年之久。

高醫大校友、師生等則是等不及教育部慢動作，今天上午冒著雨來到教育部大門，呼喊：「教育部失職、高教司下台」等口號，要求官方解散高醫大董事會，追究失職人員、重組董事會、修私校法改善私校萬年董事及家族財團壟斷歪風，抗議者並轉戰至監察院，再度向監委檢舉教育部失職，要求彈劾。