水稻施肥後大片枯死 雲林農民質疑肥料有問題

有農民反映，施用台肥43號有機質複合肥料後，水稻的根變黑、葉片枯死。（記者黃淑莉攝）

2017-10-06 13:25

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣二崙鄉多名稻農施用台肥公司生產的「台肥43號有機質複合肥料」後出現水稻枯死情況，農民質疑是肥料有問題，希望台肥、農業改良場能協助找出問題解決，立委劉建國今天邀集台肥、農改場及農民會勘。

稻農廖澌信指出，水稻在孕穗期前最後一次施肥，以前都使用舊的台肥43號，因停產第一次改出新款台肥43號有機質複合肥料，栽種6甲地共使用50包肥料，沒想到施肥後隔天發現稻作枯死，且愈來愈嚴重。

農民廖寬、楊岸也遇到同樣情況，稻農表示，務農數十年從來沒有遇到這樣情況，沒施肥前水稻「青翠」（台語），施肥後卻陸續出現枯死情況，收成量一定受影響。

二崙鄉民代表楊創民說，上週陸續接到多名農民陳情，指水稻使用台肥43號有機質複合肥料後出現大片枯死情況，他實地到田間查看情況，真的很嚴重，希望台肥能調查清楚。

台肥推廣股組長劉財興指出，水稻枯死與土壤、氣候、病蟲害等都有關係，肥料只是一小部分，肥料配方改變，農民有質疑可以理解，但在沒找出原因前就怪罪肥料不合理，且台肥的肥料銷售全台，有問題不會只有局部，台肥會配合農業專家找出問題解決。

台南農業改良場嘉義分場主任羅正宗表示，從受損稻作的外觀看「胡蔴葉枯病」很嚴重，但是否因此造成生育緩慢、受阻，目前還看不出，至於是否與肥料有關，從外觀無法確定，還要進一步調查。

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