議員盼大彎北段商業宅有配套 都發局堅持開罰

2017-10-05 19:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局今天向台北市議會工務委員會報告施政報告，其中談到大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅將在今年12月陸續開罰，然而在場議員均對於政府作法感到不滿，認為政府一味只想開罰，並沒有考慮到民眾狀況，希望都發局可以再回去提出繳納代金或就地合法等配套作法。但都發局長林洲民表示，北市府經過半年的討論態度已經非常清楚，就是維持開罰，不會改用其他配套。

台北市首度以稅籍資料查大直大彎北段地區商業宅，一次查到1675戶商業宅，要求限期改善否則開罰，將6萬元至30萬元罰鍰，都發局估計，若以最低裁罰6萬元去計算，開罰金額最低也有9600萬元，是北市有史以來針對使用分區違規最大規模罰則。

工務委員會議員今天紛紛詢問中山區大彎北段商業宅將如何處理，都發局建築管理科長林玄理表示，今年12月將先針對90到92年、104年以後發放使用執照建物及擁有3戶以上的住戶開罰，預計開罰戶數264件，其餘戶數將會在明年3月、6月及9月陸續開罰，開罰後將會給9個月的改善期，若再未改善將可連續開罰。

但議員對於北市府要開罰並不滿意，中山大同選區議員葉林傳、林亭君及顏若芳都為當地居民發生。林亭君認為，小老百姓根本不清楚「土地使用分區管制自治條例」，認為民眾也是受害者，「難道我買房子之前我要查所有的法規？」

葉林傳先詢問，都市計畫委員會執行秘書劉秀玲，都市計畫是否須送議會審議，劉解釋，依據「都市計畫法」由各市及內政部都委會審議，無經手議會。葉認為，政府應該要幫民眾把關，難道當初蓋商業宅的建築師、建商，以及發放使照的都發局官員是否都該送法辦，認為歷史共業應該解決，建議都發局要求該處多繳代金。

林洲民解釋，新北市政府想用代金解決工業宅、商業宅都無疾而終，因為涉及都市計畫，因此要求將該區就地合法辦不到。他說，建築師來申請建照時，都是興建商業區的建築物，從未出現住宅，而他也直說很難相信購屋者不知道自己買到商業宅，因為產權上都會註明使用分區，而民眾購屋時也比鄰近便宜。議員顏若芳反駁很多都陳情戶都是買到第二手，都是課徵自用住宅稅

而非該選區的議員許淑華也跳出來不用對都發局有太多期待，「認為每個市民都應該知法，每個市民都要看得懂土管，這些都是民眾的錯。」議員洪建益則提到大彎北段可以按照忠孝東路的「路線型商業區」去規劃，不要把話講太硬，希望都發局能再研究想配套，但林洲民直回，「市府經過半年的討論，市府決定非常清楚。」