國民黨億元黨產 變身桃園區公民會館

2017-10-02 10:41

［記者陳昀／桃園報導］國民黨桃園市黨部前年將位於桃園區黃金地段、市價約1億多元的黨產「桃園區民眾服務站」，回贈給桃園市政府，去年完成移轉後，市府斥資1254萬元整修為「桃園區公民會館」，今天落成啟用，未來將提供民眾休閒、舉辦小型活動、市政資訊展覽等多功能用途。

桃園市長鄭文燦表示，升格後市府與國民黨桃園市黨部協商，將國民黨的桃園、平鎮、新屋民眾服務社土地及建物歸還市府，基於轉型正義、還地於民的精神，評估地方需求後規劃為公民會館，其中平鎮、中壢都已啟用，新屋也會近期完成。

鄭文燦指出，新聞處也投入506萬元經費，於會館內建置市政資訊中心及互動裝置，會館共有3層樓，1樓設置「翱．遊桃園」互動裝置、導覽機台，以模擬城市為設計呈現13個行政區的導覽；2樓是活動與展覽空間，也提供附近文化里、文明里、武陵里、文昌里的里民使用；3樓的「市政資訊中心」以互動體驗裝置呈現市政資訊，並設有「PAC影像中心」，提供攝影專用布幕及影像剪輯設備，落實公民媒體近用權。

升格前的桃園市長、國民黨市議員蘇家明表示，將黨產交給政府、還地於民是對的政策，國民黨也很有誠意，希望鄭文燦好好規劃，「不要讓人覺得是為了拿回來而拿回來」，未來會好好監督市府如何運用桃園區公民會館，檢視是否不負市民所託，讓市民有感。