1字60萬！漁船國字船名長青苔 船長半年後挨重罰…

2017-09-30 22:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕遠洋漁業三法修法，管理漁政的行政規則今年1月施行之初就引來漁民不滿，上路逾半年更是怨聲載道，10月將再修正，漁民普遍認為新規定遠離漁業實務，且更嚴格，近50名東港、琉球漁民今天到立委莊瑞雄的東港服務處陳情，還驚爆漁船船名「清春發」中的「清」字疑遭青苔遮擋，竟被外國漁業觀察員開罰，1個字就被罰了60萬元！

漁民揪團抗議 新規定嚴刑峻罰

鮪延繩釣協會與東、琉漁民約50人向立委莊瑞雄陳情，直批新規定是嚴刑峻罰，比例就是細網目下海一網打盡，要將漁民趕盡殺絕。

鮪延繩釣協會秘書長何世杰說，漁民普遍認為，新法案的船位回報從4小時1次，縮減至1小時，以及電子漁獲回報器在海上故障，原本可到下次航次在返港維修條件取消，並要求一定要15天內進港，根本未考量出海作業的艱困及實務困難。

因「清」1字被罰60萬元的「清春發168」號的王姓船長則說，當時出海，遇上乘坐更大船隻的觀察員，對方並未當場指出疏失，6個月後，他卻接到漁業署來文，指他的船標示污損，原來就是他寫在船艏的「清」字，疑遭青苔遮掩。

當場沒指正 外國觀察員回馬槍

王姓船長說，觀察員未當場要求更正，反而是事後通知漁業署，漁業署也照單全收，就以船身標示污損不清開罰他60萬元！他質疑，國際航行時看的是「國際編號」，並非國字船名，而且從大船往下照，角度難免會被遮掩，最後竟被看不懂國字的觀察員開罰，這60萬元真是被罰得莫名其妙！