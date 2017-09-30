黑心純蒜酥攙蠶豆 負責人罔顧人命遭聲押

2017-09-30 13:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕有夠黑心！彰化新昌裕興業有限公司所製造販售的金字招牌商品「純蒜酥」，疑似為了節省成本，攙有蠶豆成分，若患有蠶豆症之不知情消費者購買食用，恐引發身體不適。彰化地檢署接獲檢舉，昨日前往搜查，當場查獲姚姓、黃姓負責人夫妻，正在使用混有蠶豆成分的原料，製造純蒜酥，當場帶回偵訊，事後黃女坦承犯行，檢方諭令以30萬交保，姚男不認罪，檢方聲押待開聲押庭。

彰化地檢署主任檢察官葉建成、檢察官姚玎霖、施教文昨日會同衛生局、刑警大隊等前往和美鎮廠房查緝，發現製純蒜酥過程，除使用混有蠶豆成分原料外，另混入價格低廉的麥麩，廠方也製作大量不實發票，以掩飾進銷貨情形並逃漏稅捐。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，7月間有名患有蠶豆症的消費者向彰化縣衛生局檢舉，吃了新昌裕公司的「純蒜酥」後，身體出現不適就醫，懷疑混有其他東西，彰檢接獲衛生局轉報後，開始進行進銷貨資料比對，發現新昌裕透過某農產公司進口原料為「蒜頭、蠶豆」混合料，與產品包裝內容原料成分明顯不同。

林漢強說，該公司原本自行採購蒜頭，自行裹粉油炸「純蒜酥」，但國內蒜頭價格飆漲，遂由中國進口「蒜頭、蠶豆混合豆仁」原料，再混入麥麩以壓低成本分裝，若純蒜酥進價每公斤成本約27元，但混入蠶豆的蒜酥成本降為每公斤約12、13元，成本相差一倍。

檢察官偵訊後，認為全案涉有違反食品安全衛生管理法之製售攙偽食品、刑法業務登載不實、商品虛偽標記、詐欺等罪。黃姓負責人偵訊中坦承混充原料，檢方訊後諭令以30萬交保，不過姚姓負責人否認犯行，檢方聲押待法院開聲押庭。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬表示，初步調查混充行為從去年開始，現場也查扣760公斤成品、46公噸原料跟半成品，而投訴人未提供細症狀或患者資料，只說是有人因此不舒服就醫，目前已要求下游先下架該產品。

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