坐輪椅反思身障者困境 伊甸舉辦第4屆「無障礙生活節」

2017-09-29 14:41

〔記者譚偉晟／台北報導〕「這個環境是否準備好，一般人不會太注意」。伊甸基金會副執行長林文賓今天在「無障礙生活節」開幕活動上強調，希望能透過體驗關卡的方式，引導一般民眾去體驗身障朋友在台灣生活上的不便，以「換位思考」的方式去建立起對身障朋友的同理心，進而更願意去協助身障朋友。

伊甸基金會今年在松山文創園區舉辦了第4屆「無障礙生活節」，邀請到曾代表我國出賽「帕拉林匹克運動會」的身障桌球國手盧碧春，以及公益大使夏于喬擔任開幕貴賓。其中夏于喬也親身體驗了輪椅操作的困難，她表示希望透過這個活動，讓民眾「不只是過關了，還會建立同理心」。

根據伊甸基金會先前的調查指出，有半數民眾沒有操作或協助輪椅使用者的經驗，此外有4成民眾認為對輪椅使用者而言，目前的環境不夠友善，更有8成民眾認為「路面平整」是最需要解決的問題。

對於台灣對輪椅使用不友善的狀況，盧碧春表示，這讓他出門「沒什麼安全感」，由於輪椅移動只能依靠有騎樓的空間，在缺乏騎樓的道路上，她根本不敢嘗試經過，尤其台灣騎樓常常存在機車停放、階梯落差、以及銜接斜面坡度太陡的問題，都讓輪椅使用者很難在戶外移動。

對此伊甸基金會希望透過「無障礙生活節」的活動，讓民眾可以感受身障與視障朋友生活上的各種不便，藉此激發民眾的同理心，讓他們在平常見到身障朋友時，更願意出手協助。

目前已經舉辦第4屆的「無障礙生活節」活動，透過輪椅駕照的方式讓民眾親自體驗身障者的不便，迄今已經發出3000張輪椅駕照。今年除了在台北松山文創園區舉辦外，也將在高雄大魯閣草衙劇場、台南市文化中心等地舉辦，希望讓全台各地的更多民眾可以一起「換位思考」，體驗並認識身障朋友的心路歷程。