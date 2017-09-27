9旬翁顧中風妻、身障兒 暖心所長天天關懷

2017-09-27 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市大溪區的90歲林姓老翁，獨自照顧89歲中風妻子、身障兒子及3個月前甫因車禍而截肢的19歲孫子，林姓老翁平時打理全家、自行下廚，近日因罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）無法下廚，中風妻子昨天中午想幫忙煮竹筍湯，結果忘關爐火，幸好三層派出所所長林衍輝、警員陳治國到宅探訪時發現鍋子乾燒，立即協助關火，差點就釀成火警。

「他一個老人家，這樣真的很辛苦！」林衍輝近3個月來依照慣例只要和員警開著警車巡邏，其中一站一定會專程來到林姓老翁這戶人家，因為這一家4口人的現況，雖有左右鄰居送米、送菜，物資尚不缺乏，但實在沒法讓人放心。

林姓老翁育有2子3女，女兒皆已出嫁，長子居住於桃園區，因車禍導致行動不便，年紀最小的身障么子帶著孫子則跟著老父親同住；林姓老翁過去務農、也曾在大溪擔任過採礦工，身體還算硬朗，退休後自己種菜和下廚。

去年甫從高職畢業的林姓孫子，因熱愛餐飲工作，畢業後在大溪區一家農場餐廳服務，沒想到今年6月晚上8點下班後發生車禍，左腳截肢、失去一條腿。

懂事、孝順的林姓孫子剛裝義肢滿月，努力復健下，已可獨自出門行走、幫忙做家事；只是，1星期前，林姓老翁罹患皮蛇，「只要一靠近火，身體感覺快燒起來」，中風的林姓阿嬤想幫忙煮竹筍湯，卻忘了關火，導致鍋子乾燒，房子差一點燒起來，幸好管區所長剛好即時到訪，阻止火災發生。

立委趙正宇、市議員陳治文趁著中秋節前夕，到林家致贈慰問金及月餅、文旦；社會局大溪家庭服務中心也派員關懷，由居家服務員每週到宅3次服務外，也協助林家一家4口申請復康巴士就醫，現階段不方便烹煮下，另申請送餐服務助林家度過難關。