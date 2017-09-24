打造12感官兒童遊戲場 北屯兒童公園重生

北屯兒童公園水池水質不佳，建設局將進行改善工程，並新增12感官遊戲空間。（圖由建設局提供）

2017-09-24 17:40

〔記者張菁雅／台中報導〕佔地近5公頃的台中市北屯兒童公園即將重生！市府建設局利用園內部份水質情況不佳的水池區，改造為12感官兒童遊戲場、雨水花園及香氛散步道，並清淤保留北側水池，工程預計10月底啟動，希望打造一座沒有環境賀爾蒙的景觀生態公園。

北屯兒童公園是台中市第一座以兒童為主題的大型公園，但園內兒童遊樂設施僅有單一化的「罐頭遊具」，建設局因此著手展開改造計畫。

建設局指出，北屯兒童公園池塘因屬地下水水質管制區，水質有污染疑慮，加上以混凝土區隔水池，不同區塊間以溢流方式替換水質，導致部分水質狀況不佳。該局計畫將北側水池清淤、植栽整理及施作水循環等維護管理設備，同時將污泥淤積嚴重及視覺景觀較差的南側水池回填，新增12感官兒童遊戲場，並區分為沙坑遊戲區及地景遊戲區，另設置雨水花園及香氛散步道；此外，老舊設施將一併移除，改為保留大片草地，提供兒童充足運動空間，工程預計10月底動工。

建設局長黃玉霖表示，該局已在8月15日舉行地方說明會，多數地方人士和民意代表均表示支持，關心兒童遊戲場設計與品質的民間團體也肯定這次改善計畫；針對各出席人員意見，建設局會參酌修正，並公告北屯兒童公園水池整體改善資訊，預計近期將再舉辦第2次說明會，希望讓更多民眾了解、支持。