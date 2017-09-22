國慶連假 國5每日兩時段實施高乘載

2017-09-22 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕因應今年國慶將有4天連假，交通部今公布交通疏導措施，除日間離峰減價、夜間免費外，也將針對國道5號實施部分時段高乘載。

高速公路局指出，因應今年的4天國慶連假預估將有許多國人返鄉及出遊，交通部規劃若干措施，其中連假期間仍會實施夜間0時到5時暫停收費，並推出日間離峰減價，包含於10月7日14時到19時，以及10月10日6時到11時，國道全線雙向採通行費7折收費。至於國3新竹系統至燕巢系統將採雙向通行費再8折。針對國道客運86條路線，公路總局也補助2188萬元用於票價及轉乘優惠，民眾可享一週（10月3日12時到10月10日24時）國道客運票價85折以及每趟達21元之轉乘優惠。

除了上述減價及暫停收費措施，本次在高乘載管制方面僅針對國5實施，實施時段則是上午7時至中午12時，以及下午3時至晚上8時。其中上午的時段是針對國5南下南港系統、石碇，各交流道南下的入口匝道，下午時段則是針對國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道。

此外，國道1號平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口也將在連假首日從0時封閉至傍晚6時。國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口則是在連假後兩天全天封閉。