坐著輪椅輕鬆玩 統聯國道無障礙車輛駛進麗寶樂園

統聯國道客運無障礙車輛，讓身障朋友體驗使用輪椅升降梯上下乘車。（記者張軒哲攝）

2017-09-18 15:53

〔記者張軒哲／台中報導〕為了推廣無障礙旅遊，台中麗寶樂園渡假區與統聯客運合作，今日邀請前立委楊玉欣、金剛芭比-林欣蓓、微笑大使-黃詩彧、楊慧玲等多名身障代表，首次搭乘統聯國道客運全新的無障礙車輛，讓身障朋友體驗使用輪椅上下國道客運的乘車舒適性，可從台北直接搭客運暢玩樂園。

統聯客運近年提供更友善的乘車環境，使所有民眾在各城市間旅行時享受「行」的無礙，即便沒親友陪同，也能自行從台北轉運站搭統聯全新打造的國道無障礙車輛渡假。

統聯客運指出，現行每輛無障礙車輛內配有2套輪椅安置區及1座升降設備，輪椅使用者可直接上車，減少移動不適並增加乘車便捷性，目前長途路線部份已提供無障礙車輛服務，且備有時刻表供查詢，未來計畫逐步在各路線中配置無障礙車款。

楊玉欣今日也率先體驗無障礙車輛，她坐在輪椅上，藉由升降設備，在司機協助下，輕鬆進入車廂。為了身障者便利遊玩，麗寶樂園指出。天空之夢摩天輪提供身障朋友及一位陪同者除享博幼票票價優惠，無需排隊等候即可快速通關，並設有移動式斜板方便輪椅上下車廂；福容大飯店也有貼心的愛心房，房內設有多項貼心的無障礙設施，如門房床鋪高度低60公分易於行動不便者上床、浴室門為橫拉門且無高低差方便自行操作，更提供多項貼心設施及友善服務。