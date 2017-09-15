中鋼綠豆椪、蛋黃酥超夯 員工爆料：網拍近半是假貨

中鋼綠豆椪今年出10盒裝。（記者黃旭磊攝）

2017-09-15 17:17

［記者黃旭磊／高雄報導］中鋼綠豆椪、蛋黃酥火紅，網購可能有假。

中秋前夕送禮旺季，中鋼高爐趕工煉鋼，職工福委會2個烤爐也日夜趕工生產綠豆椪及蛋黃酥，僅限員工及員眷購買，網路卻已公開銷售，賣價還比售價高7成以上。中鋼工會理事長魏肇津說，網路上幾乎有一半是假的月餅，提醒民眾注意食安問題。

魏肇津表示，綠豆椪由員工日夜趕製，早上7點到下午3點一班，下午3點做到11點，雖不保證比市面好吃，但絕對用料天然，使用進口橄欖油及合格蛋商材料，辨別上，綠豆椪要蓋有中鋼CSC泥印，「外面沒蓋印幾乎都是假的。」

魏肇津呼籲，電信警察應展開調查，畢竟網路打著中鋼名號賣假月餅，會危害消費者食安。

據了解，今年月餅從5日接受預定，下週18日（週一）取貨，本週起於福利社即可零售，2樓福利社彷如菜市場，中鋼藍衣制服員工、員眷親友人手好幾袋，綠豆椪、蛋黃酥分3盒及10盒裝，單價各為35.8元及28.8元，多數送禮，員工表示，「每年中秋都這樣，蠻多人換證買月餅。」

由於中鋼為高雄產業代表，月餅也只有小港總廠獨家出產，送禮到中北部算是實用又有面子。

民眾提供換證買月餅經驗，指出需廠內員工帶入，大門警衛不開放一般民眾入內，而相較於市面月餅，中鋼特色在於不會太甜，價格也便宜。