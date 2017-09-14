成大首創「踏溯台南」課程 為3千新鮮人空拍

近3千名新生與老師齊聚榕園歡呼「我在成大．踏溯台南」。（成功大學提供）

2017-09-14 20:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學首創「踏溯台南」課程，期盼學生走入社區、貼近土地，今年入學的新生是該課程第1批學生，學校選在今天新生訓練活動首日，帶領學生從具有歷史文化意義的榕園出發，展開探索旅程，還特別安排高空拍攝近3千名新生與老師齊聚榕園、熱情地歡呼「我在成大．踏溯台南」景象，紀錄這壯觀、歷史性的1刻。

位在榕園中央的大榕樹，是近百年前由日本皇太子裕仁親手栽植，多數新生初進榕園，對這樹型壯碩、綠意昂然的大榕樹很好奇，紛紛拿起手機拍照，有些則跑到城門古蹟、清代砲台、日治時期建築前拍照、打卡，紀錄自己「踏溯台南」的第1天，認為是門有趣且與眾不同的課程。

課程共規劃12條主題路線，涵蓋4條迴遊路線，搭配8條尋溯府城世界路線，學生必需選擇1條主線、2條支線，期末需撰寫田野參訪報告。成大希望學生藉由修習在地知識，提升個人的人文養份及在地關懷的社會價值。

成大學務長洪敬富表示，他曾參加7月文學院舉辦的踏溯台南工作坊，和來自各科系的老師一起造訪西拉雅族人遷徙與安身之所、東山吉貝耍和國立台灣史前文化博物館等地，相較於從書本和影像去認識這些地方，親自走進文化場域認識地方常民生活和人文地理，讓他更深刻體會自己與土地的連結以及歸屬感，知道自己是土地的一份子，而非斷裂無根，期盼成大學生藉由課程與社區產生連結，讓社區更美好。

來自高雄原住民部落的新生潘家祥說，原住民面臨母語逐漸消失問題，自己想要探究西拉雅族如何再起並將方法帶回部落，他也透露，只有小學來過台南1次，來成大是人生第2次來台南，成大校園還有城門古蹟，真是不可思議，一定要好好認識這個城市歷史與文化。

來自新北市的護理系大一生陳玟卉說，曾參觀過台南的博物館、看過農田以及昔日台江內海所在，但對台南依然好奇，踏溯台南課程一定會有更深入收獲。

台南在地的張伶羽說，最想走訪的路線是西拉雅族以及糖、鹽產業的發展與歷史，自己是護理系學生，未來要與各式病人接觸，認識不同的社區與文化，將有助人際溝通以及同理心。