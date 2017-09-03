為讓嘉義故居重生活化 林懷民到雲林故事館取經

雲門舞集創辦人林懷民捐嘉義故居，今天專程回到雲林故事館取經。（記者廖淑玲攝）

2017-09-03 15:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「回到這裡，讓我更想我的爸爸媽媽…」雲門舞集創辦人林懷民捐出嘉義新港故居，並經嘉義縣政府列為縣定古蹟，為了讓老屋重生活化，今天專程拜訪3、4歲時曾經住過的雲林故事館，聽取經營團隊簡報及意見交流。

雲林故事館原是日治時期台南州虎尾郡郡守官邸，經由雲林縣政府整修活化後，賦予老建物重獲新生，讓縣民引以為傲，更是雲林縣內第一座歷史建築再利用典範。

林懷民今天偕同嘉義縣文化觀光局長許有仁等人到來，雲林縣長李進勇親自導覽解說，雲林故事人協會理事長唐麗芳簡報故事館經營理念，強調該館是「故事ㄟ厝」，集合在地生活、藝術、教育、文化，也是與社區對話的一個窗口。

雲林縣政府文化處長林孟儀指出，雲林故事館位在虎尾鎮林森路1段與公安路口，日治時期是虎尾郡役所的郡守官邸，共有7任郡守在此居住過，光復後改制為虎尾區長官邸，1956年該處撥借為嘉義法院雲林庭庭長宿舍，隨後又作為雲林地方法院院長宿舍。

林懷民的到來才讓大家知道他小時候曾在故事館住過，原來林懷民的父親當過區長，因此曾居住在此；他還勾勒出當時故事館的後方有小池塘、上頭有一座小橋，彷彿帶大家走過一段時光隧道，可惜的是沒有留下舊照片。

林懷民說，他從民國40年離開此處，今天第一次回來，走踏睽違一甲子多的兒時記憶，讓他感觸良多，尤其讓他想念起爸爸媽媽；許有仁強調，嘉義縣府正積極規劃林懷民故居，今天專程前來取經及意見交流，相信也能打造成為嘉義文化亮點。