八仙洞未列文化景觀 文史團體籲召開公聽會

八仙洞最後洞廟「潮音寺」恐面臨強制拆除。（記者黃明堂翻攝）

2017-06-28 09:58

［記者黃明堂／台東報導］昨天（27日）是八仙洞潮音寺被法院公告應自行拆遷最後期限，廟方並未拆除，另一方面，台東文化處已依現勘委員意見，未將八仙洞列文化景觀。身為八仙洞最後洞廟的潮音寺，恐面臨強制拆除，但相關程序至少3個月。文史團體要求召開公聽或座談會再行處置。

台東縣文化處長鍾青柏指出，「文化景觀」只是部分文史工作者阻撓潮音寺拆除的緩兵之計，拿來向法院鬥法，是否構成文化景觀，也不是少數文史工作者說了算數。

鍾青柏說，經兩位文資委員所提現勘意見，認定潮音寺根本只是生活空間，與地方文化缺乏連結性，該廟沒有一般廟宇弟子系統，供奉3尊神像，其餘多當住宅使用，綜合判斷，無列文化景觀價值。

鍾青柏說，根據現勘意見，已無進一步召開審議會議的必要，因此，連暫定文化景觀的地位都不具備，盼潮音洞自行拆除。至於縣府強制拆除的程序冗長，至少要2到3個月。

八仙洞多元文化共存聯盟仍不放棄爭取八仙洞列文化景觀，並向中央發聲，籲請負責「國定八仙洞遺址規劃」的中央主管機關文化部，應恪守世界文化遺產文化多樣性的精神，包容百年或更早之族群歷史及其相連的地方信仰軌跡，才能真正落實文化部長鄭麗君於全國文化會議青年論壇所重申重大政策「再造歷史現場」的重要核心：「再現歷史記憶」。

聯盟說，協助廟方所申請的文化景觀空間，是包含已遭拆除的所有洞內寺廟範圍，此整體性的文化景觀才是訴求文資審查的核心要點，並非單獨針對「潮音洞」來切割處理。

聯盟籲請主管機關重視八仙洞近代歷史及文化價值，並明瞭其現有資料不足，實與鄰近長濱、豐濱因地處偏遠長期缺乏地方歷史、族群及信仰等研究有關，並非如台東縣政府未審先判、對外主張僅有耆老口述紀錄而不足認定其價值，同時影響現勘文資委員判斷。

聯盟認為，主管機關應待具體完成潮音洞佛教曹洞宗與地方信仰脈絡研究，及其整體現存與殘存洞內寺廟文化研究及評估，同時公開八仙洞遺址規劃報告，召開公聽或座談會，經充分民意參與及討論，再行處置，絕不是由政府黑箱或片面的方式進行。