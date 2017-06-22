北市首部空汙監測車上路 首波鎖定餐飲燒烤業

北市環保局斥資九百萬打造「多功能環境監測車」，可偵測噪音、空汙、光害、輻射等環境公害。（記者張議晨攝）

2017-06-22 12:35

〔記者張議晨／台北報導〕燒烤油煙飄逸，影響住家生活品質。台北市環保局斥資900萬打造首部「多功能環境品質監測車」，並在今上午於市民大道燒烤業者聚集的「燒烤一條街」公開展示，該車可同步監測空汙、光害、噪音、輻射等環境公害，彌補一般監測站的不足。環保局指出，據試驗結果，燒烤一條街晚間6點至11點的PM10及PM2.5濃度，比鄰近測站高近3成。

環保局副局長蔡玲儀說，燒烤及餐飲業者排放的空污以PM2.5、PM10及一氧化碳等污染物為主。過去北市大型固定測站約11處，距燒烤一條街最近的監測站也位在饒河街夜市，無法反映該路段的空汙現況，因此，透過監測車，便可與鄰近測站做比對，即時反應特定區域內的空氣品質。

蔡玲儀說，先前曾以燒烤一條街做測試，發現在晚間6點過後，該區的PM2.5、PM10及一氧化碳與其他測站相比，濃度增加約3成，顯示餐飲、燒烤業者產生的汙染物，確實會影響到空氣品質。

環保局稽查大隊中隊長王明芳指出，燒烤一條街餐飲店及燒烤店密集，時常接到民眾檢舉，以去年來說，就有10餘件檢舉案，但現場稽查因未超標而未開罰。

目前環保局已列管燒烤一條街10家業者，包括燒烤店、餐飲店、炸雞店。王明芳說，未來會加強該路段的稽查，尤其是假日時段，若發現業者空汙防制設備不完善，導致油煙逸散影響環境品質，就會依《空汙法》開罰10萬至100萬元。

環保局環檢中心主任何文淵強調，該監測車去年起已開始測試運作，接下來會針對大型工地、低污染排放區、夜市、關渡平原、社子島等加強監測，以掌握污染源影響。

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