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高雄國際商工退場1年半 舊校舍預計明年完成拆除

國際商工位於高雄市苓雅區三多二路，占地廣達8888坪。（記者葛祐豪攝）

國際商工位於高雄市苓雅區三多二路，占地廣達8888坪。（記者葛祐豪攝）

2024/04/14 21:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄市苓雅區、占地廣達8888坪的高雄國際商工，2022年8月退場停招，走入歷史。高市府收回校地後，目前預計明年（2025）先完成拆除作業，初估拆除經費達1.35億，未來可能朝捷運聯開或興建社宅規劃。

國際商工於1948年創立於台南市，1956年向高市府租地，遷校到苓雅區三多路現址；1965年改設專科部，校名為國際商業專科學校，是高雄市知名的私校，校友眾多。但近年受到少子化衝擊，2022年8月退場停招，正式走入歷史。

國際商工停招後，現存有4棟教學、實習工廠、行政與教育資源合作大樓，雖然已成荒廢校區，但校地方正，緊鄰輕軌站，交通便利，未來開發經濟效益可觀。

不過，國際商工校址是由住宅用地變更為文教用地，未來如要開發，得先經高雄市都委會變更地目。

高雄市財政局長陳勇勝受訪時說，國際商工校區建物存在危樓，拆除經費約需1.35億元，目前校地的都市計畫變更還沒啟動，將先召開說明會，聆聽附近居民意見，整個校舍拆除工程約須11個月，預計明年（2025）先完成拆除作業。

針對這塊蛋黃區、面積8888坪的土地，高市府將跨局處規劃開發，朝最大效益方向研議用途，可能結合捷運局聯合開發，或興建社宅吸引年輕族群入住等，期盼能活化當地商機。

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