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中壢大時鐘市場遲遲未拆 桃市官員這樣說…

2017-06-15  22:03

〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼還沒拆呢？到底要等到何年何月才蓋好？

位於桃園市中壢區中正路、大同路口的中壢第一公有零售市場，是中壢歷史最悠久的傳統市場之一，由獅子會捐贈一座附有花台的「大時鐘」鐘塔，成為情侶約會的地標，市場攤位去年7月全面清空迄今快1年卻遲未拆除，引起地方議論，偶爾還有老顧客經常到市場附近打探這些老店都搬到哪裡去？更希望新市場大樓能早日啟用好再前往消費。

對此，代辦中壢第一公有零售市場新建工程的市府新建工程處處長陳智仁坦言，此標案於今年3月上網公告招標，經2次流標，經檢討由於地下1至4層採深開挖工法，工程難度較高，且所需職安標準也比較高，決定提高工程經費因應，為吸引優秀廠商投標，新建工程處已調整標案內容，包括空調、部分機電空間裝潢等約4000萬元的項目減項調整，明天上網公告招標後，預計7月中旬開標、7月底評選。

此工程總預算4億9255萬餘元，程採最有利標的決標方式，基地面積2370平方公尺，建築面積約1374平方公尺，規劃地下4層、地上6層的建築物，建築物總高度約30公尺。地下預計可停放機車100輛與汽車124輛，地上1至3樓供攤商使用，4至5樓將委外由民間機構營運，6樓將提供客家事務局推廣客家文化使用。

陳智仁說，拆除重建的市場大樓，除納入綠建築設計概念，並融入周邊環境、建物風格及原有大時鐘地標意象等，預估完工後，將展現全新的第一市場。

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  • 中壢大時鐘市場淨空快1年，卻遲遲未拆，新建工程進度地方很關注。（記者李容萍攝）

    中壢大時鐘市場淨空快1年，卻遲遲未拆，新建工程進度地方很關注。（記者李容萍攝）

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