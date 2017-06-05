| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
謠傳清境路斷10天內勿進 旅行業驚惶電話打不停 威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

咖啡商機飄香神秘高牆 澎監開辦咖啡基礎調製班

澎湖監獄聯合技能開訓典禮，典獄長邱泰民與老師們合影。（記者劉禹慶攝）

2017-06-05  21:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年高達700億元的台灣咖啡商機，神秘高牆澎湖監獄也感受到！今日舉行第1期咖啡基礎調製暨皮雕技能訓練班聯合開訓典禮，將培養收容人一技之長，未來高牆內將咖啡飄香，並朝向進階班繼續開班，今年澎監也將開辦9個技藝班。

今日的聯合開訓典禮，由典獄長邱泰民主持，法務部矯正署代理副署長吳澤生、勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運、澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏、財團法人臺灣更生保護會澎湖分會主委吳文宗與國立澎湖科技大學進修推廣部主任陳至柔等人都應邀出席觀禮。

澎湖監獄開辦咖啡基礎調製暨皮雕技能訓練班，有鑑於台灣咖啡商機已突破700億元，由澎監與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署、國立澎湖科技大學進修推廣部合作成立，邀請陳秉超、姚舜德擔任老師；皮雕技能訓練班則是由澎監與財團法人臺灣更生保護會澎湖分會共同合作設立，邀請劉淑芬擔任老師，皮雕技能班今年已進入進階班階段。

另外澎監除了今日開訓技能訓練班外，還有農作、石雕、竹編、草編、木工家具、手工卡片、烘焙等9個技能訓練班，現場也展示澎監技訓實習成品展示及烘焙食品試吃活動，蒞監嘉賓們對於會中展示各項實習成品都讚嘆不已，尤其對於各式創新澎湖特色的烘焙餅乾〈海菜餅乾、丁香杏仁餅乾〉，都給予高度評價。

廣告
  • 澎監皮雕技能訓練班，已有進階班，並出現美麗成品。（記者劉禹慶攝）

    澎監皮雕技能訓練班，已有進階班，並出現美麗成品。（記者劉禹慶攝）

  • 澎監草編作品栩栩如生，讓外界驚嘆不已。（記者劉禹慶攝）

    澎監草編作品栩栩如生，讓外界驚嘆不已。（記者劉禹慶攝）

  • 臥虎藏龍的澎湖監獄，石雕作品也是創意連連。（記者劉禹慶攝）

    臥虎藏龍的澎湖監獄，石雕作品也是創意連連。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：咖啡商機飄香神秘高牆 澎監開辦咖啡基礎調製班


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.