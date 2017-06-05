咖啡商機飄香神秘高牆 澎監開辦咖啡基礎調製班

澎湖監獄聯合技能開訓典禮，典獄長邱泰民與老師們合影。（記者劉禹慶攝）

2017-06-05 21:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年高達700億元的台灣咖啡商機，神秘高牆澎湖監獄也感受到！今日舉行第1期咖啡基礎調製暨皮雕技能訓練班聯合開訓典禮，將培養收容人一技之長，未來高牆內將咖啡飄香，並朝向進階班繼續開班，今年澎監也將開辦9個技藝班。

今日的聯合開訓典禮，由典獄長邱泰民主持，法務部矯正署代理副署長吳澤生、勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運、澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏、財團法人臺灣更生保護會澎湖分會主委吳文宗與國立澎湖科技大學進修推廣部主任陳至柔等人都應邀出席觀禮。

澎湖監獄開辦咖啡基礎調製暨皮雕技能訓練班，有鑑於台灣咖啡商機已突破700億元，由澎監與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署、國立澎湖科技大學進修推廣部合作成立，邀請陳秉超、姚舜德擔任老師；皮雕技能訓練班則是由澎監與財團法人臺灣更生保護會澎湖分會共同合作設立，邀請劉淑芬擔任老師，皮雕技能班今年已進入進階班階段。

另外澎監除了今日開訓技能訓練班外，還有農作、石雕、竹編、草編、木工家具、手工卡片、烘焙等9個技能訓練班，現場也展示澎監技訓實習成品展示及烘焙食品試吃活動，蒞監嘉賓們對於會中展示各項實習成品都讚嘆不已，尤其對於各式創新澎湖特色的烘焙餅乾〈海菜餅乾、丁香杏仁餅乾〉，都給予高度評價。