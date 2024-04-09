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屏南快速道路最快2年內施工 陳建仁南下枋山拍板定案

屏南快速道路拍板定案，左2起立委徐富癸、屏縣長周春米、行政院長陳建仁、交通部長王國材。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案，左2起立委徐富癸、屏縣長周春米、行政院長陳建仁、交通部長王國材。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/09 10:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島民眾引頸期盼的「屏南快速公路」，年初通過可行性評估後，行政院長陳建仁今天南下拍板定案，將進行綜合規劃及環評，最快可望在兩年內動工。

「屏南快速公路」路廊規劃自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。

依據公路局規劃，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春北側台26線，沿屏東平原東側至枋寮，往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，總共設置8個交流道，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。

「接下來興建也要秉持前院長衝衝衝精神。」陳建仁表示，屏南快速公路能縮減平常30分鐘車程，壅塞時更達85分鐘車程，避開86處路口，不再有「900秒紅燈」，對於屏南醫療、運輸都有極大幫助，也是政府應該做的事。

屏東縣長周春米及立委徐富癸指出，屏南快速公路可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要的拼圖，並進一步連結國道3號及台88線，加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展，屏東縣政府將與交通部一起合作，早日開工。

屏南快速道路拍板定案。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案，路廊分3段。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案，路廊分3段。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案、行政院長陳建仁南下拍板。（記者蔡宗憲攝）

屏南快速道路拍板定案、行政院長陳建仁南下拍板。（記者蔡宗憲攝）

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