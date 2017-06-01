紅得太美了！鳳凰花大開 像極月世界中的火焰

林家老厝旁的鳳凰花，今年開得很漂亮。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-01 17:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市左鎮區草山里的青瓜寮，不僅以月世界景點「玉女峰」著稱，還有株樹齡逾80年的鳳凰木，與林家老厝相映襯，遠近馳名；又到了畢業季節，目前鮮豔的紅花盛開，猶如白堊地形中竄起1把火焰，極為搶眼，吸引遊客慕名尋訪，攝影玩家也趕在風雨摧折前，捕捉精彩鏡頭。

青瓜寮這株鳳凰木有近4層樓高，相當雄偉，依偎著林家土埆厝，在古老建築襯托下，營造出懷舊意境，月世界采竹攝影大師張武俊約35年前探訪當地時發現，一拍成名。

根據林姓屋主口述，鳳凰木栽種迄今超過80年，幾乎與日趨殘破的土埆厝同齡，無懼歲月摧殘，仍屹立不搖，很多民眾被張武俊的鏡頭魅力所吸引，每到畢業季，競相追逐紅花之美，當地也躍為拍攝熱點，大樹意外撐起當地觀光的半邊天。

台灣攝影學會常務理事張萬興指出，當地原以月世界景觀的玉女峰聞名，但一到5、6月的花開時，前往老厝看鳳凰木的遊客絡繹不絕，現在這株大樹反而更熱門。

張萬興觀察，青瓜寮的鳳凰花，約3至5年會大開一次，目前盛放中，成為拍攝熱點，由於西南氣流逼近，今天就有不少民眾揪團造訪、搶拍，在風雨前留下美麗畫面。

左鎮青瓜寮林家老厝的鳳凰樹，在月世界的環境中屹立，相當搶眼。（記者吳俊鋒攝）