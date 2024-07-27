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行李延誤卡2.5hr旅客飆罵 網熱議：為難地勤幹嘛

昨（26）日傳出受航班大亂影響，旅客行李嚴重延誤，甚至下機超過2小時都還等不到行李的情況，有旅客還為此與工作人員起衝突，甚至傳出有華航員工為此下跪，引發網路熱議。（圖擷自PTT）

昨（26）日傳出受航班大亂影響，旅客行李嚴重延誤，甚至下機超過2小時都還等不到行李的情況，有旅客還為此與工作人員起衝突，甚至傳出有華航員工為此下跪，引發網路熱議。（圖擷自PTT）

2024/07/27 08:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風近日侵襲台灣，除為各地造成嚴重災情，也讓許多航班延誤或取消，昨（26）日更傳出受航班大亂影響，出現旅客行李嚴重延誤，甚至下機超過2小時都還等不到行李，有旅客還為此與工作人員起衝突，甚至傳出有華航員工為此下跪，引發網路熱議。

透過PTT、臉書、threads可看到，受颱風影響，有搭乘紅眼班機於26日凌晨返台的民眾，在下機後卻等了2.5小時都還沒領到行李，據指旅客從凌晨近2點一路等到快4點半，甚至過程中行李轉盤也一度不轉了，有旅客不耐久候，甚至飆罵現場的華航工作人員，後續更傳出有華航主任為此當場下跪。

部落客「虎咪走天涯 Humitrips」發文指出「不敢相信昨天在機場因為航班太多，導致行李嚴重延誤上轉盤……需要地勤向旅客下跪……台灣鯛，好了喔。」其他目擊民眾也傻眼直呼「大吼大叫的黑衣男真的很沒水準」、「這些人只敢在台灣欺負自己人，在國外什麼屁都不敢放」、「很訝異這樣的危機處理」。

也有一些網友透露，除了長時間等候，也有晚到的班機卻先順利領到行李，對此網友也紛紛表示「地勤就快哭了」、「飆一個地勤幹嘛，遷怒真沒水準」、「為難地勤幹嘛，又沒欠你」、「颱風天任何行業有營業顧客都要偷笑了好嗎」、「颱風天下在機場工作的人才最辛苦」，甚至有網友稱「以後颱風天直接關機場」。

不過在社群上也可看到有不少網友抱怨「有時間下跪不去幫忙搬行李？」、「飆地勤剛好而已吧，不然主管出來幫擋啊」、「等三個小時，最好吞得下去」、「其他不是桃勤代理的，有等那麼久嗎？別人都會調度，為什麼桃勤沒辦法」、「防疫人員手機放工作檯上在看影片吃餅乾和同事聊天， 藍色制服們拿著水壺手機遊走到角落放空」，甚至批評「國家門面真是又老又窮」。

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