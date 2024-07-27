熱帶擾動即將生成 氣象專家曝對台影響

凱米颱風才剛離開，在菲律賓東部海域附近又有熱帶擾動即將生成，氣象專家預估，29、30日會最靠近台灣，雖然成颱機會不高，但預估還是會為台灣東部帶來較多的水氣。（圖擷自臉書）

2024/07/27 10:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風才剛離開，在菲律賓東部海域附近又有熱帶擾動即將生成，氣象專家預估，29、30日會最靠近台灣，雖然成颱機會不高，但預估還是會為台灣東部帶來較多的水氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，凱米颱風於昨上午8點半解除颱風警報，環境西南風不但逐漸減弱，昨晚起又調整為偏南風的配置，使得原先南高屏的降雨熱區與降雨強度均有漸轉縮減及趨緩的趨勢。

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「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP GEFS最新模擬結果顯示，27日左右在菲島東部海域附近又有熱帶擾動95W生成的訊號，隨後強度更有機會再增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，並會於29、30日最靠近台灣。不過歐洲模式則顯示該擾動未來發展相當有限。

「林老師氣象站」表示，根據團隊綜合評估，審視在7月底前的環境條件，無論是海溫、垂直風切或者是海水熱焓量等監測因子，都不是非常支持該擾動繼續增強的有利發展機制，因此該熱帶擾動再發展成颱的機會相對偏低，但預估還是會為台灣東部帶來較多的水氣，後續還可以再觀察評估。

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