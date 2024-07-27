進港了！挪威郵輪奮進號三度變更行程 補償「星巴克」喝到飽

挪威郵輪奮進號順利返回高雄港。（臉書粉專「船舶物語」提供）

2024/07/27 08:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕原訂昨（26）日傍晚6點返回高雄港的挪威郵輪奮進號，因天候惡劣，改為今（27）日上午8點進港，已順利停靠高雄港旅運中心，但本來昨天深夜要出航的旅客，只能今天再報到，且縮短為日本那霸過夜4日航程。

因為第三度變更行程，雄獅旅遊昨晚發出緊急公告強調，滯留船上的旅客可獲離船前的免費基礎酒水暢飲（含軟飲及星巴克）、免收1晚郵輪服務費用等5項補償。

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另外，雄獅旅遊針對今天出發的航程提出補償方案，不同意者可全額退費，改期者可9折優惠，接受者退1日費用，並提供「每間艙房」200美元船上消費金。昨晚已出發等候登船者，雄獅旅遊提供「每間艙房」車資或房費（2擇1）補貼，上限台幣2000元。

挪威郵輪奮進號7月22日及7月26日以高雄為母港，原本2航次都計畫前往日本沖繩5日遊，但受到颱風影響，7月22日出發航次改為香港5日遊，不同意的旅客可全額退費，參加者可獲200美元船上消費金且協助代辦香港電子簽證，改期者可獲9折優惠；這是第一次變更行程。

接著受到天候及高雄港航道壅塞影響，挪威郵輪奮進號原本預計今天上午返回高雄港，不僅延至傍晚抵達，也改為深夜出發前往日本沖繩，同時取消停靠石垣島，調整為那霸過夜；此為第二次變更行程。

雄獅旅遊提出跟7月22日類似的補償方案，也就是不同意的旅客，可選擇全額退款，參加者可獲200美元船上消費金，改期者可獲9折優惠。

挪威郵輪奮進號因天候及高雄港管制而延誤航程。（臉書粉專「船舶物語」提供）

雄獅旅遊公告，滯留船上旅客可獲星巴克等免費基礎酒水暢飲。（圖取自雄獅旅遊官網）

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