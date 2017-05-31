| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》光芒後援放火 胡智為生涯首勝飛了 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

3歲小女孩超萌模仿愛黛兒 背後原因竟是為奶奶

小女孩scout超萌模仿英國歌手愛黛兒。（圖擷取自IG_hello.scout）

2017-05-31  09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達的小女孩（Scout Larson）為鼓勵自己57歲罹患乳腺癌化療中的奶奶，穿上「Nonnie is cancer free let’s party!」鼓勵其他和她奶奶一樣的患者，能堅強面對。此外，她的媽媽也喜歡將她打扮成世界上有影響力且堅強的女性，希望她長大可以像這些女性一樣。

Scout與她的奶奶

▲▼為乳癌患者與女權發聲。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 嘉莉費雪

▲有種太空媽媽與太空寶寶的感覺。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 海洋奇緣的公主莫娜

▲莫娜：我們上吧！毛伊。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 梅莉史翠普

▲是梅莉史翠普呢！（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 馬拉拉

▲中東裝扮也很可愛的Scout。

Scout VS 艾瑪華森

▲妙麗啦！好啦～是艾瑪華森，也是真人版《美女與野獸》的貝兒。

編編：Scout為了能鼓勵化療的奶奶，cosplay世界各地堅強的女性名人，好口愛。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Scout Larson 愛黛兒 搜奇 網搜 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：3歲小女孩超萌模仿愛黛兒 背後原因竟是為奶奶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.