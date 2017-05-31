3歲小女孩超萌模仿愛黛兒 背後原因竟是為奶奶

小女孩scout超萌模仿英國歌手愛黛兒。（圖擷取自IG_hello.scout）

2017-05-31 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達的小女孩（Scout Larson）為鼓勵自己57歲罹患乳腺癌化療中的奶奶，穿上「Nonnie is cancer free let’s party!」鼓勵其他和她奶奶一樣的患者，能堅強面對。此外，她的媽媽也喜歡將她打扮成世界上有影響力且堅強的女性，希望她長大可以像這些女性一樣。

Scout與她的奶奶

▲▼為乳癌患者與女權發聲。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 嘉莉費雪

▲有種太空媽媽與太空寶寶的感覺。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 海洋奇緣的公主莫娜

▲莫娜：我們上吧！毛伊。（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 梅莉史翠普

▲是梅莉史翠普呢！（圖授權自IG_hello.scout）

Scout VS 馬拉拉

▲中東裝扮也很可愛的Scout。

Scout VS 艾瑪華森

▲妙麗啦！好啦～是艾瑪華森，也是真人版《美女與野獸》的貝兒。