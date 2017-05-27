消失半世紀 「羅黏香」彩繪香包重現

土黏香大師施建宏（右1）教導民眾如何製作傳統羅黏香香包。（記者陳冠備攝）

2017-05-27 17:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節將至，國人喜歡吃肉粽、划龍舟慶祝過節，傳統土黏香戲偶大師施健宏，為推廣傳統香包文化，今日到永靖成美文化園，教導300位民眾將檜木木屑粉製成「羅黏香」，再將其彩繪製成獨一無二的香包。施建宏表示，含有天然香氣的「羅黏香」香包，是50年代最具台灣味的香包。

施建宏表示，早期木材珍貴，先民利用松羅（台灣檜木）加工後木屑，做成布袋戲偶或土地公像，後來有人把木屑壓模成獅頭、動物等童玩模樣，並加上檀香、沉香等香料製成端午節香包，天然香氣擴散，據說小朋友帶在身上，能驅邪保平安，可是隨著時代進步，被許多化學加工，款式新潮的香包取代。

施建宏今日帶領大家重現時光，把肖楠、檜木屑磨成粉，在加入太白粉水當黏著劑，揉一揉再壓模，現場香氣四溢，有孩童大喊「好香喔，好像仙渣餅」。

來自溪湖的謝小姐表示，現在的香包都是化學香料、塑膠棉絮製成，接觸久影響健康，羅黏香香包是用天然材料製成，小朋友在DIY的過程充滿童趣，也無安全顧忌；家住永靖的陳小姐說，消失50年的童藝，連爸媽都沒聽過，要多做幾個回去給爺爺、奶奶回憶，過一個特別的端午節。

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