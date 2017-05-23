明鋒面來襲 各地陣雨 東南部可能有焚風

明受到鋒面影響，各地降雨機率將提高。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-23 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）日因受到鋒面影響，各地降雨機率將提高，中部以北及東北部降雨時間會比較長，各地氣溫會因降雨而微幅下滑，但東南部有機會出現焚風，當地民眾須留意溫度避免中暑。

據《中央氣象局》預測，降雨方面，因受鋒面影響降雨機率提高，明日各地將有陣雨甚至雷雨，並且有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部降雨時間會比較長。

溫度方面，受降雨影響，各地氣溫會稍微下降，北部及宜花高溫約29、30度，中南部高溫約32度，而東南部則有焚風發生的機率。

據《天氣即時預報》預測，此波鋒面將會影響台灣至本週四（25日），但因為鋒面不強，雨勢會有空檔。從週五（26日）一直到下週二（30）日，鋒面南移至巴士海峽，因此端午連假各地天氣「相對較好」，但因鋒面仍滯留在台灣附近，仍會有降雨情形，但並不多。

空氣品質方面，明全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地氣溫會因降雨而微幅下滑，東南部有機會出現焚風。（圖擷自中央氣象局）