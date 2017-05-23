小小市場達人夏令營 限額40組免費報名

2017-05-23 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕「來喔來喔！來買新鮮的菜喔！」新北市市場處將在暑假舉辦「小小市場達人夏令營」，邀請親子主廚部落客「雙爸」擔任營長，教導手作料理及食材拓印，另推出一日小店長、DIY、市場導覽活動等，全程免費，即日起開放報名。

「小小市場達人夏令營」預計在7月6日、7日及8月3日、4日舉辦2梯次，每梯次限額20組親子參加，對象為10至12歲學童及家長，只要撰寫50字親子逛市場的心得文上傳報名網站，經評審評選，就有機會參加，各梯次報名截止日分別是6月11日及7月17日，入選名單將於6月19日及7月24日公布。

每1梯次共有2天活動，第1天前往泰山市場，體驗叫賣、蔬果分類、替客人結帳等闖關活動，下午由營長帶領學員採買市場新鮮食材，動手製作水煎包，並體驗炭筆畫創作；第2天前往三峽市場，練習當市場導覽員，DIY手工肥皂、手沖豆花等商品。

市場內有許多深藏不露的小達人，例如汐止黃昏市場、12歲的吳旻恩，素有「人體磅秤機」之稱，從小學一年級開始，放學後跟在父母親身邊幫忙，沒客人的時候，就拿起蔬果掂一掂重量，練就「人體磅秤機」的功夫，對於賣菜有一套技巧，透過「買多有優惠」的方式推銷。

市場處長謝俊隆說，市場是最佳生活博物館，希望透過夏令營活動，讓親子發現新北市場的改變，讓學童體驗當老闆的樂趣，感受不同職業的工作辛勞。活動資訊請上「新北好市生活學」網站。