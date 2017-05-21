忠孝西路路型調整 6月全部完工
2017-05-21 13:48
北門周邊路型改善工程去年11月開工，依交維計畫分4階段施工，逐步調整為都市計畫道路路型，全部工程預計於今年6月完工。（記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕工務局新工處表示，北門周邊路型改善工程去年11月開工，依交維計畫分4階段施工，逐步調整為都市計畫道路路型，全部工程預計於今年6月完工。副市長林欽榮今天到場現勘，提醒市府要留意明天上班日的交通狀況，避免用路人因為不習慣而造成交通混亂。
北市府去年過年拆除忠孝西路引道，讓北門重現，隨後了為了避免忠孝東路、中華路及延平南路等交通路線過於混亂，施作北門周邊路型改善工程。
工務局表示，已於19日夜間至20日上午進行北門周邊第四階段路型轉換，將忠孝西路西向東路型往北調整至北門廣場北側，行車方向並無改變。另外，因忠孝西路路型北拱，原忠孝西路右轉延平南路動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路；路型調整後，行車動線已趨永久路型，動線直捷順暢，路型調整初期可能造成用路習慣改變，仍請用路人注意。
林欽榮表示，北門周邊道路改善工程完全按照進度，「甚至有點微幅超前」，預計道路工程將在6月下旬完成，北門廣場將在七月中旬完成，迎接台北世大運。他說完成路型改善後也將改善當地混亂的交通，提升交通運輸；而北門廣場將會有0.67公頃，讓民眾要親近北門將不用再跨越閘道。
而林欽榮也提到，世大運結束後，北市府與中華郵政將合作重新恢復北門郵局前的拱型「車寄」，再加上明年將會開放的台鐵鐵道部博物館及明年八月重建完畢的三井倉庫，將會打造西區門戶的博物館群。
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