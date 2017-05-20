克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路

2017-05-20 00:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕「突破限制，創造無限」身心障礙藝術家們透過克服限制進行藝術創作，不只完成許多吸睛作品，更為自己的生命留下紀錄。伊甸基金會今起於台北華山舉辦「伊步·藝腳印」亞太無障礙藝術節，邀請來自5個國家或地區，6種不同類別障礙的藝術家共襄盛舉，並共同呼籲保障身心障礙藝術創作者文化參與的權利，讓他們能夠發展藝術潛能，以及平等的參觀展覽藝文活動。

此次亞太無障礙藝術節邀請宜蘭教養院住民組成的太鼓隊、澳門明愛的小丑舞隊開場，參展藝術家則分別來自台灣、香港、澳門、泰國、越南等地，障礙類別橫跨視障、肢障、智障、精障、聽障、自閉症等障礙別的藝術家，共有60多件繪畫、手工藝等形式的藝術創作參展，展期到明天。

活泉之家的身障藝術家代表優無，她的夢想是成為畫家，從小便嶄露出畫畫的熱情跟天分，卻在高中時因學業壓力導致身心失調，精神官能症的病情嚴重到必須進醫院治療，學業及繪畫也擱置了10多年。後來有機會再接觸繪畫，她透過畫筆訴說心事，且為了加強自己的繪畫技巧，她積極地參加繪畫班和比賽，屢次獲獎幫助她找到自信，多年來幻聽症狀的干擾也能勇於面對。

而來自泰國的年輕畫家Wacharapol則期待在藝術節中，向大家分享自己的作畫經驗。因為他患有自閉症，造成容易有注意力不集中、過動等問題，有次爸媽察覺到他對繪畫的好奇心，因而鼓勵他開始動手創作。Wacharapol透過繪畫找到與世界溝通的方式，甚至可以販售商品，不僅幫助Wacharapol建立信心，持續的練習也改善他的症狀。

伊甸基金會表示，為讓更多身心障礙者的藝術潛能不被埋沒，今年將合作範圍拓展到亞太地區，並計畫未來持續到各國巡迴展出。從各種表演及作品顯見身心障礙朋友的能力並不落人後，因此也要呼籲民眾一起落實身心障礙者平權的環境，「Make the Right Real」。