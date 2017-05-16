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林奕含父仍未看診 診所大樓保全：林父需療傷

2017-05-16  20:51

〔記者王俊忠／台南報導〕才女作家林奕含四月下旬在台北住處自縊輕生，五月十二日，林家在台北為奕含辦妥告別式，林奕含雙親回台南後迄今仍神隱。今天下午，本報記者再到奕含父親林炳煌醫師位於南市北區的大樓內皮膚科診所詢問。女護士低調地說，林醫師在五月份停看診一個月，其女兒憾事發生迄今都沒到診所看診。

女護士並說，診所營業時間一如往常，但只接受患者回所拿藥，這一個月林醫師都不會看診。

診所所在地的大樓值勤保全員表示，認識林醫師，有聽說林醫師五月份停診一個月，最近都沒看到林醫師在大樓出入的身影，「唉！應是女兒這件事對他是個嚴重打擊，這段時間仍需要療傷。」保全員認為，可能要等他再療傷一段時間、待心情平復些，再看看是否面對媒體把事件說清楚、講明白，畢竟女兒這件事，林醫師與家人應該很需要社會大眾的支持力量。

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  • 皮膚科醫師林炳煌診所十六日下午有開門營業，但只接受患者拿藥，沒有看診。（記者王俊忠攝）

    皮膚科醫師林炳煌診所十六日下午有開門營業，但只接受患者拿藥，沒有看診。（記者王俊忠攝）

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