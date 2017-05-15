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國道收費員凱道抗議 勞動部：承諾沒有跳票

2017-05-15  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕國道收費員自救會今日在凱達格蘭大道舉行「執政一週年，協議一場空」記者會，批評去年與政府達成的補償協議，至今不但沒有兌現，還遭片面更改，呼籲總統蔡英文出面處理。勞動部則表示，承諾並沒有跳票。

綜合媒體報導，自救會要求蔡英文政府履行，2016年8月16日與自救會簽訂的國道關廠案解決協議，兌現承諾，否則揚言，從今天起自救會將全天在總統府舉牌抗議。

本來前勞動部長郭芳煜和自救會達成的補貼協議，是以專案補償自救會抗爭期間的餐費、車資、失業損失、心靈創傷等損失，補償金額約5.8億，並在今年1月15日履約。

不過自救會表示，政府至今不但沒有完成履約，還認為自救會成員與非成員之間的補貼差過大，並給予了非自救會會員的國道收費員補助，此舉違反了當初雙方的協議。

工鬥成員陳姳臻表示，去年蔡英文曾與工鬥團體會面，當時提出包含解決國道收費員案等多項承諾，在蔡英文上任後陸續跳票。其中收費員一案還被當作政績，強調「國民黨兩年都沒辦法解決的問題，蔡英文一上台就解決了」。想不到後來承諾都跳票。

針對自救會的質疑，勞動部表示，目前已發出了2億多的補償金，並沒有跳票。

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  • 國道收費員自救會今日在凱達格蘭大道舉行「執政一週年，協議一場空」記者會。（圖擷取自國道收費員自救會）

    國道收費員自救會今日在凱達格蘭大道舉行「執政一週年，協議一場空」記者會。（圖擷取自國道收費員自救會）

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