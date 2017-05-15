八卦寮基金會舉辦棒球籃球夏令營 12年如一日
2017-05-15 10:10
〔記者洪定宏／高雄報導〕棒球號稱台灣國球，籃球也是年輕人最喜愛的運動之一，為擴大推廣，並扎根基層，八卦寮文教基金會每年都針對國小三年級至國中三年級學生，舉辦夏令營，到今年暑假將滿12年，一路走來，「永不放棄」，非常不容易。
董事長余政憲強調，他熱愛棒球及籃球等運動，也從體育競賽及選手努力過程領悟人生，況且「體育就是國力」，必須從小開始培養，因此12年前開始透過八卦寮文教基金會與高苑工商，合辦「胖胖魚Fun暑假，棒、籃球夏令營」。
余政憲指出，夏令營規劃的內容都在教導學生正確的運動觀念，感受團隊合作的樂趣，以及競賽的刺激，帶動運動風氣，長年來備受家長肯定，「這是激勵我們持續舉辦的最大動力」。
今年的夏令營已開放報名，名額有限，棒球50人、籃球60人，報名專線：07-611-7676，洽晏小姐，獲至官網http://www.bgl.org.tw查看。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 續審前瞻條例 藍委狂潑水、搬錢磚杯葛
- 破解北韓特工暗號? 日網友命中搗彈時間
- MLB》「永遠的洋基隊長」 基特2號球衣今正式退休
- 挺台參與ＷＨＡ 大學生發起全球連署
- 新武器實測？太平島下週實彈射擊受矚目
- 中加碼一帶一路 各國更疑戰略控制
- 查國發院土地案 黨產會6．6開聽證會
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- 吳敏興忠於自我風格 劇本展人生
- 選用注音符標音 楊青矗投身台語文復興
- 貧婦拖延5年就醫 腹部竟藏有37公斤巨瘤
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 鄭進一攻蛋處男唱自嘲化石
- 愛心追加 1700顆粽子送弱勢
- 綠博參觀人數 創18年來新高
- 品味奇異時刻─紐西蘭陶朗加
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 吳念真推紙風車下鄉 認真不怕肝苦
- 搶收藏「四爺」 關東旗鬧失蹤
- 麥可愛女上空日光浴 挨批加碼反擊
- 豬哥亮拍戲不按劇本 導演黃朝亮：天生喜劇大師
- 專訪》楊貴媚親自照料中風母 7年練就看護內功
- 索非亞老友通靈一張畫 點破植物人離世渴望
- 「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清
- （獨家）「我欠他很多！」豬哥亮好友導演葉天倫爆哭
- MLB》再度進行MRI 陳偉殷談動刀傳聞：尚未詳細討論
- 成本雖大增 國銀︰必走的路
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- NBA》雷納德傷到退場 帕丘利亞疑「埋地雷」（影音）
- 星期專訪》蔡：把握景氣機會 促進民間投資
- 自由共和國》李禮仲／從投資台灣談政府公信力
- 林奕含雙親 將配合檢揪狼師
- 宋仲基客串《秘行要員》 致敬劉亞仁
- 閉幕不休園 桃園農博仍可參觀
- 野炊、露營進校園 投縣告示禁止
- 績優清潔員才孝敬母親 遭酒駕婦撞倒命危
- 金融檢查編列不到5％ 黃國昌盼增加預算
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：八卦寮基金會舉辦棒球籃球夏令營 12年如一日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分