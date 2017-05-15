八卦寮基金會舉辦棒球籃球夏令營 12年如一日

2017-05-15 10:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕棒球號稱台灣國球，籃球也是年輕人最喜愛的運動之一，為擴大推廣，並扎根基層，八卦寮文教基金會每年都針對國小三年級至國中三年級學生，舉辦夏令營，到今年暑假將滿12年，一路走來，「永不放棄」，非常不容易。

董事長余政憲強調，他熱愛棒球及籃球等運動，也從體育競賽及選手努力過程領悟人生，況且「體育就是國力」，必須從小開始培養，因此12年前開始透過八卦寮文教基金會與高苑工商，合辦「胖胖魚Fun暑假，棒、籃球夏令營」。

余政憲指出，夏令營規劃的內容都在教導學生正確的運動觀念，感受團隊合作的樂趣，以及競賽的刺激，帶動運動風氣，長年來備受家長肯定，「這是激勵我們持續舉辦的最大動力」。

今年的夏令營已開放報名，名額有限，棒球50人、籃球60人，報名專線：07-611-7676，洽晏小姐，獲至官網http://www.bgl.org.tw查看。