台東高職生有專長 錄取國立大學
2017-05-11 08:52
台東高商雖然是職校，也有7位學生透過個人申請，上榜大學。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］大學個人申請入學日前放榜，台東高商雖然是職校，也有7人錄取大學，其中4人錄取國立大學，其中有多人學業雖非頂尖，但各具專長而獲青睬。
錄取台中教育大學體育學系運動專長組的韓馨慧，成長於單親家庭，高中時期在因緣際會下參加了排球隊，從基礎開始學習，慢慢累積自己的實力，且從中學習到除了個人球技外，更需團隊的密切合作，才能讓球隊發揮最大的戰力，進入體育學系運動專長組是朝自己理想更向前邁進了一大步。她的母親說：「這是我最開心的母親節禮物了。
鍾宜娟唸的是學術學程，國小五年級才開始學習鋼琴、國中接觸長笛及小提琴，之前從未接觸過薩克斯風，一直到進了東商加入管樂團才開始學習薩克斯風。學校雖因經費困頓，並未有正式薩克斯風老師，學習過程中皆由學長姊指導，再加上自己日夜練習，在大學術科考試中以此為主修項目，上榜台東大學音樂系。
杜月笙、陳羿如兩位原住民同學都來自單親家庭，陳羿如曾榮獲孝悌楷模獎，雖然讀的是商經科，但對微電影的拍攝皆感興趣，只要有機會就參加相關競賽。羿如說：「因為覺得許多部落的人高中畢業就離開台東，我認為應該要為家鄉做些事，申請台東大學數位媒體與文教產業學系是期許自己未來能用數位媒體來宣揚臺東的文化產業。」
其他3人則分別上了文化大學、義守大學、長榮大學，同學們能進入心目中的理想學校都非常開心。校長劉玲慧表示，能夠進入自己的理想學校，每個學生都十分用功，經常是唸書到深夜，也要感謝老師們無私的付出與辛苦的培育與教育，才能有如此佳績。
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