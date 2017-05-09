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「人醜就這樣被對待？」 鄧佳華道歉又說被霸凌
2017-05-09 23:56
〔即時新聞／綜合報導〕網紅「FBI」帥哥鄧佳華與「吃屎哥」游兆霖，昨日先後在臉書PO出與國中少女舌吻的影片，不但引起網友公憤，女方家長更是不滿而對2人提告。今日鄧、游兩人受訪時向社會大眾表示歉意，還當眾下跪磕頭，但不久後鄧卻在臉書發文稱自己被霸凌了，人醜就這樣被對待？
鄧佳華與游兆霖2人8日在臉書貼出與新北市某國中女學生在板橋國民運動中心附近舌吻影片，少女母親8日深夜憤而提告，鄧、游得知玩過火，今天下跪道歉且磕頭，游更是自摑巴掌直喊「對不起、對不起、對不起」。
然而道歉後沒多久，鄧佳華卻在臉書發文表示「因對方未滿18，大家就怪在我身上，事實上是那個女的想紅，我們只是達成她的心願。」並稱自己是被輿論壓力逼到道歉，且有專業律師告訴他們「對方家長是無法告贏的」。鄧佳華也表示，自己道歉了但是不甘心，人醜就這樣被對待？「我們被霸凌了」。
對此，網友則表示，「所以你終於承認自己很醜？」、「所以你覺得你沒錯？」、「很慶幸你認清了事實」。
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