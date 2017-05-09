| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

「人醜就這樣被對待？」 鄧佳華道歉又說被霸凌

2017-05-09  23:56

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「FBI」帥哥鄧佳華與「吃屎哥」游兆霖，昨日先後在臉書PO出與國中少女舌吻的影片，不但引起網友公憤，女方家長更是不滿而對2人提告。今日鄧、游兩人受訪時向社會大眾表示歉意，還當眾下跪磕頭，但不久後鄧卻在臉書發文稱自己被霸凌了，人醜就這樣被對待？

鄧佳華與游兆霖2人8日在臉書貼出與新北市某國中女學生在板橋國民運動中心附近舌吻影片，少女母親8日深夜憤而提告，鄧、游得知玩過火，今天下跪道歉且磕頭，游更是自摑巴掌直喊「對不起、對不起、對不起」。

然而道歉後沒多久，鄧佳華卻在臉書發文表示「因對方未滿18，大家就怪在我身上，事實上是那個女的想紅，我們只是達成她的心願。」並稱自己是被輿論壓力逼到道歉，且有專業律師告訴他們「對方家長是無法告贏的」。鄧佳華也表示，自己道歉了但是不甘心，人醜就這樣被對待？「我們被霸凌了」。

對此，網友則表示，「所以你終於承認自己很醜？」、「所以你覺得你沒錯？」、「很慶幸你認清了事實」。

相關連結：

廣告
  • 鄧佳華向社會大眾表示歉意，還當眾下跪磕頭，但不久後卻在臉書發文稱自己被霸凌了，人醜就該這樣被對待？（記者吳仁捷攝）

    鄧佳華向社會大眾表示歉意，還當眾下跪磕頭，但不久後卻在臉書發文稱自己被霸凌了，人醜就該這樣被對待？（記者吳仁捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吃屎哥 帥哥FBI鄧佳華 游兆霖 輿論 道歉 鄧佳華 霸凌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：「人醜就這樣被對待？」 鄧佳華道歉又說被霸凌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.