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大學申請入學發放榜 虎尾高中11人醫學系
2017-05-09 16:06
大學個人申請入學招生統一分發放榜，虎尾高中11人醫學系，打破歷年紀錄。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕大學個人申請入學招生統一分發今天放榜，虎尾高中再增加一名醫學生，李庭弘錄取長庚醫學系公費生，讓該校醫學系增加到11人，總計錄取台大5人、清大6人、交大3人、成大8人，公立學校錄取率77％，成績傲人。
虎尾高中大學個人申請入學招生統一分發，總錄取人次358人，其中公立大學275人次、私立183人次，特別值得一提的是，今年所有申請醫學系的11名同學都如願上榜，2人牙醫系，打破歷年紀錄。
該校錄取醫學系的有，黃鄭孟慈臺灣大學、陳韋彤陽明大學、陳俞君成功大學、余政叡臺北醫學大學、吳佳修高雄醫學大學、李承洧中山醫學大學、李俞萱輔仁大學、鍾靈長庚大學、吳昀芸、陳翰嶙國防醫學院、李庭弘長康大學公費生；方尹萱高雄醫學大學牙醫系、謝德俊臺北醫學大學牙醫系。
另錄取臺灣大學的有劉哲志、張肇昀、歐秉豪、李岳霖等人。
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