| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

小英總統穿搭 女大生這麼設計

樹德科大流設系同學曾沛宸以屏東元素，為小英總統設計一款總統衫。（記者蘇福男攝）

2017-05-09  11:46

〔記者蘇福男／燕巢報導〕小英總統除了一身褲裝，還能穿著甚麼服裝？樹德科技大學流行設計系同學曾沛宸以屏東元素設計一款總統衫，軍綠色外套、褲子外加裙片，袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，當小英總統與外賓握手時即展現出來，巧思令人會心一笑！

目前就讀樹德科大流設系2年級的曾沛宸，參加屏東縣政府舉辦的「屏東衫／總統衫」競賽，拿下服裝設計第1名，獲得3萬元獎金和獎狀。

曾沛宸表示，蔡英文總統穿著偏向中性服裝，經常是西裝外套、褲裝，顏色則以黑、綠、灰色低調色為多，總統出身屏東，屏東多山巒，因此她以屏東大自然為發想，為女總統設計專屬的總統衫。

曾沛宸說，她設計的總統衫主要考量透氣、有彈性、穿脫方便，外套顏色為軍綠色，採立領設計，值得一提的是，在袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，台灣圖案以黑線凸顯屏東位置，當外賓好奇詢問時，小英總統即可適時說明「我是出身屏東的台灣總統」！

由於小英總統不常穿裙子，曾沛宸設計總統衫褲子外加裙片，看似裙子，穿起來則是褲子，款型俐落舒適，是獲評審一致青睞主因。

相關影音

廣告
  • 總統衫袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，巧思令人會心一笑！（記者蘇福男攝）

    總統衫袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，巧思令人會心一笑！（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小英總統 穿搭 總統衫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：小英總統穿搭 女大生這麼設計


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.