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小英總統穿搭 女大生這麼設計
2017-05-09 11:46
樹德科大流設系同學曾沛宸以屏東元素，為小英總統設計一款總統衫。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／燕巢報導〕小英總統除了一身褲裝，還能穿著甚麼服裝？樹德科技大學流行設計系同學曾沛宸以屏東元素設計一款總統衫，軍綠色外套、褲子外加裙片，袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，當小英總統與外賓握手時即展現出來，巧思令人會心一笑！
目前就讀樹德科大流設系2年級的曾沛宸，參加屏東縣政府舉辦的「屏東衫／總統衫」競賽，拿下服裝設計第1名，獲得3萬元獎金和獎狀。
曾沛宸表示，蔡英文總統穿著偏向中性服裝，經常是西裝外套、褲裝，顏色則以黑、綠、灰色低調色為多，總統出身屏東，屏東多山巒，因此她以屏東大自然為發想，為女總統設計專屬的總統衫。
曾沛宸說，她設計的總統衫主要考量透氣、有彈性、穿脫方便，外套顏色為軍綠色，採立領設計，值得一提的是，在袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，台灣圖案以黑線凸顯屏東位置，當外賓好奇詢問時，小英總統即可適時說明「我是出身屏東的台灣總統」！
由於小英總統不常穿裙子，曾沛宸設計總統衫褲子外加裙片，看似裙子，穿起來則是褲子，款型俐落舒適，是獲評審一致青睞主因。
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