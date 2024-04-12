員山童玩公園停擺？ 宜縣文化局：2期工程訂9月發包

員山童玩公園基地荒廢閒置，全無進度，地方擔心胎死腹中。宜縣文化局澄清，9月將辦理2期工程發包。（記者游明金攝）

2024/04/12 16:44

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府2000年開始籌設「員山童玩公園」，好不容易在2022年動工，但去年8月1期工程完成後；園區封閉，全無進度，地方擔心胎死腹中。宜縣文化局澄清，童玩公園是分年分期辦理，2期工程所需的1.85億元經費，縣府已完成編列，預計9月辦理發包，2026年底完工，3期工程則訂2025年6月啟動規劃。

員山童玩公園基地，位於外員山舊戰車營，營區的軍事建築群，建於1962年，共有18棟建築，包含營本部、宿舍及彈藥庫等，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，且是戰車二級修護廠，被登錄為歷史建築。

請繼續往下閱讀...

縣府預計斥資4.5億元打造童玩公園，但因經費與文資保護問題，一直無法動工。縣府召開公聽會，蒐集地方意見，在2020年將園區18棟建築中的12棟解除文資身分，並向內政部營建署爭取「員山水公園-維管束漫生計畫」補助經費。

縣府獲營建署補助6000萬元，加上縣府自籌款，共斥資7058萬元，歷經22年，童玩公園工程總算在2022年2月開工，在園區施作環境景觀營造與整地綠美化等，工程在去年8月完成。

但1期工程結束後，園區未久即封閉閒置，未見任何工程進行，地方擔心胎死腹中。宜縣文化局表示，童玩公園2期工程已規劃完成，包括童玩展演館、童玩工坊、童玩文物展示館等，2期經費1.85億元已完成編列，預定今年9月完成工程發包，工期600天，預定2026年底完工。

文化局指出，童玩公園的開發，是分年分期施工，除縣府自籌預算，也積極向中央爭取經費挹注，3期工程案則預定於2025年6月啟動規劃。

另有關歷史建築部分，預定今年12月完成修復規劃設計案，並再向文資局申請修復工程經費，希望2026年底完工。

員山童玩公園園區大門封閉，工程沒有進展，地方擔心胎死腹中。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法