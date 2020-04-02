宜蘭童玩公園開發解套！戰車營18棟歷史建築 12棟解除文資

宜蘭縣文化局昨天召開文資審議委員會，敲定外員山裝甲戰車營18棟建築中的12棟解除文資身分，以利員山童玩公園開發。（記者林敬倫攝）

2020-04-02 16:35:15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府文化局以員山鄉外員山裝甲（戰車）營舊營區，為童玩公園預定地，但園區18棟建築被登錄為歷史建築，不能拆除，引發地方反彈，擔心童玩公園開發受限；文化局昨召開文資審議委員會，敲定18棟建築中的12棟解除文資身分，但開發案的設計圖需再送委員會審議，如果順利，年底童玩公園就能動工。

外員山戰車營軍事建築群建於1962年，共有18棟建築，包含營本部、宿舍及彈藥庫等，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，且是戰車2級修護廠，營區面積3.7公頃，部隊人數鼎盛時達400到500人，隨著時代變遷，目前營區已閒置多年。

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縣府文化局認為，戰車營區規模雖小，但基本內容皆備，設計格局又凸顯軍事管理象徵意涵，呈現國軍軍營群落秩序典型，包含平行連棟建築和戶外空間向心設計，極具特色，2017將營區建築提報登錄歷史建築，獲得文資審議委員會通過，建築占地約2.1公頃。

但文化局以戰車營是員山童玩公園興建預定地，斥資2.37億元分2期開發，地方憂心登錄歷史建築，營區老舊兵營不能拆除，恐影響童玩公園開發，影響可看性，恐淪為「蚊子園區」；由於無法取得地方認同，開發案停擺至今，縣府更因為此案負債未能償還，遭審計室糾正。

文化局為整合各方意見，推動開發案，去年底召開公聽會，要讓爭議解套；公聽會結束後，文化局昨天再召開文資審議委員會，敲定縮小戰車營登陸文資身分的規模，18棟建築中12棟文資身分解除，僅保留3棟彈藥庫、營本部、修護廠及辦公室等6棟建築，以及防爆牆等設施，占地僅剩0.7公頃。

文化局長宋隆全說，原先登錄歷史建築的規模，就佔童玩公園整體面積一半以上，的確不利開發，文資審議委員會才決議縮小登陸規模，但也有但書，要求開發案設計，需符合當地軍事地景，並送交文資審議會審查通過後才能動工，如果順利，童玩公園預計年底能開工，2022年底完成。

宜蘭縣文化局昨天召開文資審議委員會，敲定外員山裝甲戰車營18棟建築中的12棟解除文資身分。（記者林敬倫攝）

外員山裝甲戰車營將打造為童玩公園。（記者林敬倫攝）

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