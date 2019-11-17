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中斷施工、高估營運收入 童玩公園完工遙遙無期

2019-11-17 21:05:13
宜蘭縣政府籌備的童玩公園，但工程卻被迫中斷，被審計室檢討改進。（資料照，記者張議晨攝）

宜蘭縣政府籌備的童玩公園，但工程卻被迫中斷，被審計室檢討改進。（資料照，記者張議晨攝）

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府敲定員山鄉戰車營舊址籌建童玩公園，第一期工程前年2月發包，原訂去年底開園試營運，但施工前未整合地方民意，營舍保留與否也衍生爭議，工程被迫中斷，完工之日遙遙無期；另縣府高估園區收入，償債能力引起質疑，被審計室糾正；縣府回應，已在檢討改善，盼讓園區儘快營運。

宜蘭縣政府在1996年開辦童玩節，2000年籌辦童玩公園，歷經16年努力，選定員山鄉戰車營舊址當預定地，2012年完成整體規劃，營區變更為公園用地，內部建築則在去年被登錄為歷史建築。

宜蘭縣政府籌備的童玩公園，但工程卻被迫中斷，被審計室檢討改進。（資料照，記者張議晨攝）

宜蘭縣政府籌備的童玩公園，但工程卻被迫中斷，被審計室檢討改進。（資料照，記者張議晨攝）

童玩公園第1期工程，前年2月發包，原本預訂去年底開園試營運，卻卡在工程規劃時，沒有和地方人士取得共識，園區建築又被登錄為歷史建築，營舍是否保留意見分歧，造成工程卡關停擺。

縣府為了打造童玩公園，前年6月陸續向銀行申貸，截至去年8月底，產生4100萬元長期負債，每年利息24萬元，童玩公園營運後，每年預期收益4067萬，收入作為貸款償債財源，明年若能營運，每年要攤還900萬至2200萬元，自償率約115％。

審計室調查，童玩公園償債計畫估算一年入園人數40萬人次，門票收益3800餘萬元，入園人數參考對象宜蘭縣立蘭陽博物館，每年遊客數73萬至90萬人次，童玩公園年未來入園數可能只有一半，收益卻與蘭博相當，並不合理，要求縣府檢討改善。

縣府回應，會設法解決童玩公園第一期工程面臨的難題，為符合文資保存原則，第二期工程規劃有全新設計，希望趕快與地方取得共識，營運收益部分，會依照實際經營模式與進度，重新評估償債計畫，解決自償性財源不足問題。

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