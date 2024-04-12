「金門ㄟ甘丹」不簡單！週六日進軍台北希望廣場 現做供試吃

金門縣政府指出，遴選農產品赴台推廣行銷，除以有機或產銷履歷農產品為優先，並加強田間檢驗量能，必須有質譜快篩以上的檢驗合格，才能赴台展售。（農友黃健民提供）

2024/04/12 16:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府說，地區俗稱的「甘丹（馬鈴薯）」週六、日前進台北市「希望廣場」，金門的氣候與土壤造就馬鈴薯特殊風味，將以氣炸、煎炒方式現場提供試吃，也歡迎旅台金門鄉親趁這機會重溫家鄉味。

縣府說，金門話的「甘丹」就是馬鈴薯，希望繼高粱後，能將馬鈴薯打造成金門第2個知名農業產業，讓台北消費者感受金門農產品的多樣化與獨特性。

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縣府指出，這個季節是甘丹最好吃的時候，也是金門人才知道的在地美味，黃肉馬鈴薯雖然不是只有金門才有，但因金門的氣候與土壤，和台灣本島不同，又碰上今年雨水充足，更造就了「金門甘丹」的特殊風味，適合烹煮及食用口感綿密是馬鈴薯的一大特色，尤其目前栽培的馬鈴薯是台農1號品種，普遍受消費者歡迎；消費者只嘗一口，就知道「金門甘丹」不簡單。

縣府農林科指出，金門甘丹產業起源於1974年，因產量與品質穩定，陸續推廣至今。縣府為行銷在地的特色農產品，去年配合國際蔬食展活動，首次將金門的有機馬鈴薯帶到台北世貿試賣，成功擄獲消費者的胃，後續還有進場的買家向縣籍的有機農戶下訂單，讓縣府及農戶信心大增，這次是第一次前進希望廣場，也盼有好成績。

縣府指出，遴選農產品赴台推廣行銷，以有機或產銷履歷農產品為優先，並加強田間檢驗量能，生鮮蔬果必須有質譜快篩以上的檢驗合格，才能赴台展售。縣府也邀請青年牧場的牛肉乾、風車牧場的羊肉爐等相關畜產加工品參展；在F12、F13攤位現場備有馬鈴薯等相關產品試吃，展現離島農特產不一樣的風味。

「金門甘丹」是黃肉，週末前進台北希望廣場。（農友黃健民提供）

金門縣政府說，金門氣候與土壤與台灣本島不同，種出的馬鈴薯炸過以後有特別的口感。（金門縣政府提供）

金門縣政府去年在台北參加農特產展示，獲得消費者不錯的回響。（金門縣政府提供）

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