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氣象站：4/12至16搭機往返金門 11至16點較不易起霧

金門氣象站預告，4月12日下半天開始，金門南風再起，天氣恐怕又要受濃霧影響。（記者吳正庭攝）

金門氣象站預告，4月12日下半天開始，金門南風再起，天氣恐怕又要受濃霧影響。（記者吳正庭攝）

2024/04/12 14:16

〔記者吳正庭／金門報導〕中央氣象署金門氣象站表示，經過平穩的一週，金門自今天下半天開始將再起南風，且預計持續到4月16日，這段期間如要搭飛機往返台灣本島、金門，上午11點至下午4點是比較不容易起霧的時段。

金門連日受濃霧深鎖的苦，3日還曾出現全天關場，經過一週相對平穩的天氣，金門氣象站預告，從4月12日下半天開始南風再起，而且持續到下週二鋒面南下，等於預告，未來5天，金門恐怕又將進入小小的「霧週」。

金門氣象站主任曹嘉宏說，4月12日至16日這段期間，金門都容易有低雲或霧影響能見度，尤其是傍晚開始到隔天清晨，是最容易發生濃霧的時間，要搭飛機的朋友請務必留意航班訊息。

曹嘉宏說，這段時間要搭飛機的鄉親，可以多考慮靠近中午時段的航班，以過去的統計觀察，上午11點至下午4點是比較不容易起霧的時段，或者即便起霧，濃度也有機會減弱。

他說，預判下週二新一波帶雨水的鋒面南下，就會結束容易起霧的環境；屆時新一波鋒面會帶來比較明顯的雨勢，預估下週二至週三（4月16日至17日）都是比較容易下雨的天氣型態，也請鄉親出門記得攜帶雨具。

金門氣象站預告，4月12日起至16日，南風將再襲金門。（金門氣象站提供）

金門氣象站預告，4月12日起至16日，南風將再襲金門。（金門氣象站提供）

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