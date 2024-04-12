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端午節連假離島管制航線訂位 民航局：4/15開放訂位

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天（12日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1042架次，計9萬4713個座位數。（資料照）

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天（12日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1042架次，計9萬4713個座位數。（資料照）

2024/04/12 15:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天（12日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1042架次，計9萬4713個座位數，並自4月15日（週一）上午9時起開放訂位。

今年端午節假期自6月8日（週六）到6月10日（週一）有3天連假，民航局規劃6月7日（週五）到6月11日（週二）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線544架次、5萬3014個座位數；金門航線380架次、3萬3664個座位數；馬祖航線118架次、8035個座位數；上述3離島航線（不含澎湖－金門航線）共計提供1042架次、9萬4713個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假，於尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往離島方向，以及6月9日至6月11日離島出發回台灣方向之機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局提醒，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

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