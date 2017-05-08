記者體驗館長威力後 手肘瘀青門牙缺角
2017-05-08 12:42
〔即時新聞／綜合報導〕一名電視台記者昨日採訪成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢，並親自下場體驗館長拳腳威力，雖然過程中由館長指導姿勢並告誡會痛就馬上反應，但記者仍被館長之威打到右手肘瘀青、門牙缺了一角。
據《三立新聞網》報導，該名三立記者經過昨日館長「洗禮」後，今天一起床全身到處痠痛，而且昨天眼鏡被打飛的那瞬間，鼻樑也被鏡框刮傷，更別提肘關節的瘀青和門牙受損。
這位三立記者透露，其實他平常除了打籃球和慢跑，還會自主重訓，沒想到真的和館長面對面後，當場感到極大的壓力。記者表示，館長一拳過來終於讓他領略什麼叫拳風，尤其是被館長壓到地板上後，用盡吃奶的力氣都推不開館長，結束採訪後他回家還吃了一顆止痛藥。
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